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22:48 (мск), источник: Интерфакс

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — В банке заявляют, что стремятся вернуть активы, выведенные бывшими собственниками «из контура банка» за границу.

Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей, следует из материалов суда.

Активы арестованы по иску Промсвязьбанка. Как следует из материалов суда, среди арестованного имущества — доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов.

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«Иск о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали банк — членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц, подписывавших убыточные сделки, был направлен Промсвязьбанком 21 декабря 2018 года. Поэтому заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Промсвязьбанке.

Представитель банка отметил, что «ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц».

«Заявление об аресте активов ответчиков и их родственников направлено на сохранение текущего status quo, недопущение дальнейших противоправных действий по выводу активов и последующее исполнение судебного акта», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ЦБ РФ 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее банк был передан Росимуществу. До санации контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
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Действующее руководство Промсвязьбанка через суд пытается взыскать с бывших топ-менеджеров и собственников убытки, причиненные ими банку, по оценке истцов. В свою очередь, Дмитрий Ананьев также пытается оспорить действия в отношении банка.

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 3 июля рассмотрение жалоб на решение Арбитражного суда Москвы, который 4 марта удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 млрд рублей и $505 млн.

Как следует из картотеки суда, жалобы подали экс-главы Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев (третье лицо по делу), а также компании Promsvyaz Capital B.V., Fintailor Investments Ltd и Peters International Investment, выступающие ответчиками.

Суд в марте признал недействительными договоры купли-продажи ценных бумаг и заключенные сделки и решил взыскать солидарно с ответчиков 32,6 млрд рублей и $505 млн.

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