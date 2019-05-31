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02:56 (мск), источник: BFM.ru

Эксперт МАК: авиакатастрофа с Superjet в «Шереметьево» произошла из-за «грубых приземлений»

Предварительный отчет Межгосударственный авиационный комитет планирует опубликовать к 5 июня. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский уверен, что «много на карту поставлено, поэтому нужно очень внимательно разобраться».

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
17 маяРасшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Авиакатастрофа в «Шереметьево» произошла из-за «грубых приземлений», об этом заявил ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман.

Предварительный отчет МАК планируется опубликовать к 5 июня. В качестве предварительной причины инцидента рассматривалось надломление стоек шасси. В результате жесткой посадки они пробили топливные баки, что, в свою очередь, привело к пожару.

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Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский считает, что торопиться с выводами не стоит, потому что многое стоит на кону.

— Знаете, в старые добрые времена, когда авиация была еще поршневой, когда не могли найти причину происшествия, как правило, находили какое-нибудь перо птицы и говорили, что самолет столкнулся с вороной и в результате произошла катастрофа. Я боюсь, чтобы не было тут примерно такого же. Конечно, это не птица это, но, во всяком случае, то, что произошло, то, что произошел пожар и действительно было третье грубое приземление, была поломка, были превышены все нагрузки, мыслимые для самолета, это действительно так, никуда от этого не деться. Но что этому предшествовало? Это уже другое дело. Почему это случилось и по каким причинам? Здесь нужно разбираться.

— То есть вы считаете, что месяца, с 5 мая до 5 июня, недостаточно для того, чтобы найти ответы на все вопросы?

— Его может быть достаточно, но по опыту комиссий, в которых я принимал участие, я примерно считаю так: доходит примерно до половины расследование, все дотрагиваются до того места, откуда это все произошло, а потом надо плавно выгрести из этой темы с наименьшими потерями.

Много на карту поставлено и по людям, и по престижу, и по технике, и по всему, поэтому нужно очень внимательно разобраться.
Виктор Заболотский
заслуженный летчик-испытатель СССР

Superjet компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке 5 мая в аэропорту «Шереметеьво», погиб 41 человек.

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Ранее СМИ со ссылкой на документ Росавиации сообщали, что экипаж Superjet вопреки инструкции не выпустил тормозные щитки при заходе на аварийную посадку, а командир лайнера допустил ошибку, из-за чего нос самолета отклонялся вверх-вниз.

У экспертов остается много вопросов, в том числе и к работе экипажа, говорит председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов:

«Пока на наши вопросы ответов не поступало. А вопросы у профессионалов следующие: как подействовал разряд молнии на электронное управление самолетом? Вот эти прыжки, козление, как это называется, создание такой разрушающей силы, 5,5 g при норме в 3,5 максимально, которые конструктор закладывал в этот самолет, которая просто начала разрушать конструкцию этого самолета. Это один из центральных вопросов комиссии будет — разъяснение, почему он это допустил. Работа комиссии состоит в чем? В деталях! Чтобы она разобралась, почему — самолет новый, экипаж вроде подготовленный — произошла катастрофа?».

Назвав причину, государственный регулирующий орган гражданской авиации обязан будет разработать такие мероприятия, выполнение которых исключит катастрофы в нашей стране когда-либо впредь.
Олег Смирнов
председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора

В среду, 29 мая, генеральный прокурор Юрий Чайка раскритиковал Росавиацию за, по его словам, «формальный» контроль за деятельностью авиакомпаний. По его мнению, Росавиацией «не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности».

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
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