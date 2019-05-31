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06:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Генерала обвинили без потерпевших

Закончено дело о предполагаемых хищениях бывшего примирителя враждующих сторон в Сирии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова. По версии следствия, являясь заместителем начальника Военной академии Генштаба по научной работе, он совершил хищение зарплаты у семерых своих подчиненных в размере 4,3 млн руб. Сам генерал отрицает причастность к хищениям, а потерпевшие себя таковыми не считают. При этом у Сергея Чваркова для погашения ущерба и возможного штрафа изъяли все деньги, накопленные за время службы, — их оказалось всего 450 тысяч.

Военное следственное управление СКР по Москве предъявило генерал-лейтенанту Чваркову обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — мошенничества в особо крупном размере. Сейчас обвиняемый и его защита знакомятся с материалами уголовного дела, в котором около 30 томов.

Эпизоды, о которых идет речь в деле, относятся ко времени, когда Сергей Чварков на основании указа президента РФ от 6 августа 2014 года занял должность замначальника академии Генштаба.

В том же году в рамках гособоронзаказа начались опытно-конструкторские работы по созданию программы «Выпускник ВАГШ», связанной с автоматизацией работы академии. Соответствующие программы предстояло разработать и запустить за три года, создав в итоге «программно-технический комплекс средств автоматизации образовательной, методической, научной и повседневной деятельности» академии.

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Вначале в рамках этого проекта господин Чварков возглавлял группу по автоматизации научной деятельности. Однако после заключения Минобороны 10 июля 2015 года госконтракта с АО НПО «РусБИТех» стоимостью 484 млн руб. на разработку «Выпускника» генерал-лейтенант стал председателем комиссии по приемке «эскизного проекта» программы. Ее первый вариант председателя Чваркова не устроил — в связи с этим разработчикам были сделаны замечания и даны рекомендации.

После этого президент НПО Владислав Ляпин договорился с начальником академии Генштаба Сергеем Макаровым о привлечении к работам по «Выпускнику» его сотрудников, не являющихся военнослужащими. С 31 декабря 2015 года семеро сотрудников академии на основании срочных трудовых договоров были оформлены на должности инженеров в 19-й аналитический отдел центра разработки и внедрения технологий управления «РусБИТех». Им были назначены оклады и ежемесячные «персональные надбавки» за профессиональные и деловые качества, эффективность и результативность труда. При этом совместители напрямую подчинялись генералу Чваркову.

Последний, как полагает следствие, зная, что совместители должны получать зарплату в «РусБИТех» наличными, «в один из дней января — февраля 2016 года», как указано в деле, договорился с коммерсантами о том, чтобы конверты с деньгами и расходно-кассовые ордера передавались доценту кафедры военной стратегии академии полковнику Мартофляку. Последний затем якобы получил приказ относить все это генералу Чваркову, который и распределял деньги.

В результате заместителем начальника академии были «противоправно и безвозмездно изъяты и обращены в свою пользу» 4, 3 млн руб., считает следствие.
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Следует отметить, что изначально ВСУ СКР признало потерпевшей стороной по делу Минобороны, считая, что генералом могли быть похищены бюджетные средства. После того как сами военные сообщили, что не имеют никаких претензий как к исполнителям госконтракта, так и по его финансовой составляющей, обязанности потерпевших были возложены следствием на сотрудников самой академии, которых якобы «кинули» с зарплатой по срочным договорам. Последние, однако, заявили, что к генералу Чваркову никаких претензий не имеют, считая его не причастным к хищениям. Отметим, что уголовное дело о мошенничестве должно возбуждаться по заявлениям потерпевших, которые их не писали. Однако защите генерала было отказано в прекращении его уголовного преследования в связи с этим обстоятельством.

Махинации с конвертами, по предположению следствия, могли совершаться в служебном кабинете Сергея Чваркова.

Оказалось, что в помещении в рамках борьбы с коррупцией была установлена видеокамера и несколько микрофонов, однако за полтора года записи зафиксировали только поступление к замначальника академии одного зарплатного конверта.
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Причем средства, находившиеся в нем, дошли до адресата. Что касается расходно-кассовых ордеров, то, как показала экспертиза, в них за получателей денег действительно расписывались другие люди, но это был не генерал Чварков. Адвокат генерала Павел Лапшов сообщил «Ъ», что его подзащитный вину не признает, считая себя не причастным ко всем эпизодам, которые фигурируют в обвинении.

Следствие, между тем, приняло меры для погашения ущерба по уголовному делу. В ходе обыска у Сергея Чваркова изъяли, а потом и арестовали 450 тыс. руб. Причем он предъявил квитанции на эту сумму, подтверждающие, что деньги снимались с карточки, на которую он получает зарплату в академии.

Обвиняемый Чварков является не только известным военным ученым — с 2011 по 2013 год он возглавлял главное управление по работе с личным составом вооруженных сил, а с мая по октябрь 2016 года руководил координационным центром по примирению враждующих сторон в Сирии, обеспечивая прохождение гуманитарных конвоев и занимаясь переговорами с «оппозицией», которую иногда удавалось переманить на сторону правительственных войск для борьбы с террористами. За участие в сирийской кампании генерал-лейтенант был награжден орденом «За военные заслуги», а также получил ведомственную медаль.

Владислав Трифонов, Николай Сергеев

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