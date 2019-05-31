06:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Генерала обвинили без потерпевших
Закончено дело о предполагаемых хищениях бывшего примирителя враждующих сторон в Сирии.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника центра примирения враждующих сторон в Сирии
Военное следственное управление СКР по Москве предъявило
В том же году в рамках гособоронзаказа начались
Вначале в рамках этого проекта господин Чварков возглавлял группу по автоматизации научной деятельности. Однако после заключения Минобороны 10 июля 2015 года госконтракта с АО НПО «РусБИТех» стоимостью 484 млн руб. на разработку «Выпускника»
После этого президент НПО Владислав Ляпин договорился с начальником академии Генштаба Сергеем Макаровым о привлечении к работам по «Выпускнику» его сотрудников, не являющихся военнослужащими. С 31 декабря 2015 года семеро сотрудников академии на основании срочных трудовых договоров были оформлены на должности инженеров в 19-й аналитический отдел центра разработки и внедрения технологий управления «РусБИТех». Им были назначены оклады и ежемесячные «персональные надбавки» за профессиональные и деловые качества, эффективность и результативность труда. При этом совместители напрямую подчинялись генералу Чваркову.
Последний, как полагает следствие, зная, что совместители должны получать зарплату в «РусБИТех» наличными, «в один из дней января — февраля 2016 года», как указано в деле, договорился с коммерсантами о том, чтобы конверты с деньгами и
Следует отметить, что изначально ВСУ СКР признало потерпевшей стороной по делу Минобороны, считая, что генералом могли быть похищены бюджетные средства. После того как сами военные сообщили, что не имеют никаких претензий как к исполнителям госконтракта, так и по его финансовой составляющей, обязанности потерпевших были возложены следствием на сотрудников самой академии, которых якобы «кинули» с зарплатой по срочным договорам. Последние, однако, заявили, что к генералу Чваркову никаких претензий не имеют, считая его не причастным к хищениям. Отметим, что уголовное дело о мошенничестве должно возбуждаться по заявлениям потерпевших, которые их не писали. Однако защите генерала было отказано в прекращении его уголовного преследования в связи с этим обстоятельством.
Махинации с конвертами, по предположению следствия, могли совершаться в служебном кабинете Сергея Чваркова.
Причем средства, находившиеся в нем, дошли до адресата. Что касается
Следствие, между тем, приняло меры для погашения ущерба по уголовному делу. В ходе обыска у Сергея Чваркова изъяли, а потом и арестовали 450 тыс. руб. Причем он предъявил квитанции на эту сумму, подтверждающие, что деньги снимались с карточки, на которую он получает зарплату в академии.
Обвиняемый Чварков является не только известным военным ученым — с 2011 по 2013 год он возглавлял главное управление по работе с личным составом вооруженных сил, а с мая по октябрь 2016 года руководил координационным центром по примирению враждующих сторон в Сирии, обеспечивая прохождение гуманитарных конвоев и занимаясь переговорами с «оппозицией», которую иногда удавалось переманить на сторону правительственных войск для борьбы с террористами. За участие в сирийской кампании
Владислав Трифонов, Николай Сергеев