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13:43 (мск), источник: ТАСС

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта — палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тысяч лет. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, грузовик с палеонтологическими материалами был остановлен на трассе в Смоленской области.

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На автодороге Москва — Минск полицейскими остановлен грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь. В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет, по предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии.

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«Разрешительные документы Министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Минкультуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали. Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу», — сказала она, отметив, что операция по пресечению вывоза бивней проводилась совместно с ФСБ.

По ее словам, согласно заключению, два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, их примерная стоимость превышает 650 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

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