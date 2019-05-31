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14:11 (мск), источник: Forbes

13 крупнейших взяток в новейшей истории России

Какие самые крупные взятки получали министры, губернаторы, мэры, судьи и силовики с 2000-го года.

Громкие коррупционные процессы в последние годы во многом формируют информационную повестку. Новостями о взятке в $1 млн уже никого не удивить: Следственный комитет регулярно отчитывается о задержании высокопоставленных госслужащих с крупными суммами на руках.

Чтобы составить рейтинг взяток, мы на основе открытых источников проанализировали все известные дела с 2000 года. Участники списка отранжированы по величине взяток, которые были переданы или переведены им или их посредникам одним «траншем» или расценены в рамках судебного процесса как единый эпизод с квалификацией по статье 290 Уголовного кодекса (получение взятки).

Из-за этого в рейтинг, в частности, не вошел герой самого «свежего» коррупционного скандала — бывший руководитель 2 отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин: ему предъявлено обвинение в получении взятки в $850 000, но деньги, по версии следствия, переводились несколькими траншами в период с 2013-го по 2015 годы — так предприниматель по фамилии Назаров «оплачивал» себе силовую «крышу». А якобы найденные дома у Черкалина и других фигурантов 12 млрд рублей пока в деле никак не упоминаются.

В рейтинге нет фигурантов некоторых крупных коррупционных дел, в том числе экс-губернатора Кировской области Никита Белых, который был обвинен в получении €150 000. Вмененная ему сумма значительно ниже взяток, которые получали фигуранты дел из топ-10.

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1. Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области

Взятка: $5,6 млн.

Рекордную взятку с 2000 года экс-губернатор, согласно приговору суда, получил от бизнесмена Николая Крана — совладельца сахалинской компании «Энергострой». Деньги были «откатом» при заключении контракта на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ и передавались через посредника. Главным доказательством этого эпизода в уголовном деле стали показания Крана.

Правда, до суда предприниматель не дожил: как писали СМИ, он скончался в больнице от сердечного приступа.

Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии. Общая сумма взяток, которые следствие вменило бывшему губернатору, составила 522 млн рублей. Во время обыска дома у Хорошавина был найден почти 1 млрд рублей наличными в разных валютах. Позднее суд конфисковал деньги, а также другое имущество экс-главы областной администрации — несколько квартир в Москве, дом и земельные участки в Подмосковье и два автомобиля Bentley.

2. Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития России

Взятка: $2 млн.

Кейс с $2 млн и корзинку с колбасой бывшему министру ноябрьским вечером 2016-го передал лично председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. Согласно приговору суда, Улюкаев вымогал деньги за положительный отзыв Минэкономразвития на сделку по покупке госкомпанией акций «Башнефти». Передачу денег и задержание чиновника курировал легендарный генерал ФСБ Олег Феоктистов, который на тот момент был прикомандирован к «Роcнефти» в статусе руководителя службы безопасности. В итоге Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей.

Экс-министр вину не признал — согласно версии защиты, он думал, что получил от Сечина не деньги, а вино — в качестве сувенира.

3. Виктор Крысов, бывший руководитель администрации Конаковского района Тверской области

Взятка: $1,46 млн (45 млн рублей по курсу на 2010 год).

Региональный чиновник пытался получить взятку в 45 млн рублей в обмен на обещание не оспаривать в суде сделку по продаже 8 га земли в Конаковском районе, на которых фирма «Алекс» планировала строительство базы отдыха. Впрочем, в руки Крысову деньги не попали — сотрудники правоохранительных органов обнаружили наличные в багажнике автомобиля посредника — экс-главы Завидовского сельского поселения Игоря Калачникова. Крысов за взятку был приговорен к 8 годам и 9 месяцам колонии.

4. Юрий Гайдуков, бывший офицер Министерства обороны России

Взятка: $1,39 млн (€1 млн по курсу на сентябрь 2007 года).

Прикомандированный к Счетной палате полковник бронетанковых войск Минобороны Юрий Гайдуков провел в колонии 5 лет за попытку получить взятку в несколько миллионов евро. Но посредников с первым траншем в €1 млн перехватили сотрудники ФСБ. Как установил суд, за взятку инспектор обещал не обращать внимания на нарушения при проверке расходования бюджетных средств НПО «Энергомаш» — одним из крупнейших изготовителей ракетных двигателей. Гайдуков вину не признавал.

5. Вячеслав Дудка, бывший губернатор Тульской области

Взятка: $1,27 млн (40 млн рублей по курсу на ноябрь 2010 года).

Согласно приговору, бывший губернатор хотел получить крупную взятку от руководства корпорации ГРИНН за согласование строительства гипермаркета в Тульской области. Для конспирации в ноябре 2010 года деньги передавались через двух посредников — директора департамента земельных отношений региональной администрации Виктора Волкова и бизнесмена Андрея Степанова. После того, как правоохранители задержали посредников, в основу фабулы обвинения Дудки легли показания Волкова. Экс-чиновник заключил сделку со следствием и получил относительно мягкое наказание — 2,5 года колонии. Дудка же вину так и не признал и был приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Но через шесть лет после приговора — в 2018 году — экс-губернатор вышел из тюрьмы по УДО.

6. Дмитрий Довгий, бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре

Взятка: €750 000 ($1,13 млн по курсу на февраль 2008 года).

Как установил суд, бывший начальник Главного следственного управления получил взятку от владельца «Инвестсоцбанка» Руслана Валитова. За €750 000 Довгий должен был отказать в возбуждении уголовного дела против банкира и оставить того в статусе свидетеля в рамках расследования хищений в компании «Томскнефть». Деньги, по версии обвинения, передавались в два «захода» посредником Андреем Сагурой — экс-начальником отдела следственного управления Главной военной прокуратуры. В итоге Довгий был приговорен к 9 годам колонии, но вышел на свободу досрочно — через 6,5 лет, в 2015-м. Экс-следователь так и не признал вину и объяснял свое дело конфликтом с руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы

Взятка: $1 млн.

Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным. За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при получении первого же транша в $1 млн. В 2007 году суд приговорил его к 10 годам колонии, а Мишина — к 8.

8. Николай Уткин, бывший мэр Тольятти

Взятка: $972 000 (25 млн рублей по курсу на май 2007 года).

Уткин вымогал у директора компании «СтройФинанс» Игоря Бузюкова 150 млн рублей. За такую сумму он обещал предоставить в аренду 150 га на набережной Автозаводского района Тольятти. Участок был запланирован под строительство элитного жилья, зоны отдыха и спортивных объектов. Но администрация затягивала с согласованием документов по проекту. Первый транш взятки в мае 2007 года должен был получить посредник Александр Сидоров — муж начальника управления земельных ресурсов мэрии Натальи Немых. Во время передачи 25 млн рублей в кафе «Волжский замок» он был задержан. В тот же день следователи взяли под стражу и Уткина. По итогам судебного процесса экс-мэр был признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Правда, уже в 2012 году он добился условно-досрочного освобождения. А в 2018 году в США за отмывание денег был задержан инициатор антикоррупционного процесса — предприниматель Бузюков.

9. Дмитрий Захарченко, бывший руководитель управления «Т» ГУЭБ и ПК МВД России

Взятка: $800 000.

Высокопоставленный сотрудник Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД попался на взятке в $800 000, которую, по версии обвинения, получил от владельца ресторана La Marée Меди Дусса. Как считают прокуроры, полковник МВД Захарченко давил на предпринимателя через подчиненных — инициировал необоснованные проверки бизнеса и задерживал поставки морепродуктов на границе. В итоге Дусс через знакомого — бывшего служащего Росгвардии генерала Алексея Лаушкина — якобы организовал встречу со своим вымогателем. Захарченко сначала потребовал взятку в $5 млн, но в результате «торгов» опустил планку до $800 000, следует из фабулы обвинения. Согласно материалам дела, деньги передавались по цепочке: от Дусса — Лаушкину, а от Лаушкина — близкому другу Захарченко, экс-сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину. Заодно силовики «выбили» у Дусса карту на 50-процентную скидку в La Marée.

Кроме эпизода со взяткой, Захарченко обвиняется в получении денег от руководителя компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и противодействии следствию: он якобы предупредил владельцев обанкротившегося «Нота-банка» о готовящейся проверке. Но широкую известность экс-полковник получил после того, как в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте следователи нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте. Ни Захарченко, ни его родственники не смогли объяснить происхождение денег. Генпрокуратура посчитала средства незаконно нажитым имуществом и санкционировала их конфискацию. Также у семьи Захарченко были отобраны в пользу бюджета элитные квартиры, машины, земельные участники и банковские счета.

Бывший полицейский находится на скамье подсудимых. Приговор по его делу будет оглашен в Пресненском суде Москвы 10 июня.

10. Михаил Булгаков, бывший мэр Красноармейска

Взятка: $750 000.

Булгаков пытался получить взятку от руководства инвестиционно-строительной компании «Святогор» в 2007 году. «Святогор» тогда выиграл тендер на строительство нового микрорайона «Радостный» по программе «Доступное жилье». Однако мэр подмосковного города затягивал с подписанием строительной документации и требовал за свои «услуги» $5 млн. При передаче первого транша в $750 000 сотрудники правоохранительных органов задержали посредника — бывшего руководителя Торгово-промышленной палаты Красноармейска Сергея Титенока. На следующий день был задержан и сам Булгаков. Несмотря на то, что он не признавал вину, суд приговорил экс-градоначальника к 7,5 годам колонии.

11. Сергей Русов, экс-судья Арбитражного суда Краснодарского края

Взятка: $631 000.

В январе 2013 года Русов был задержан с поличным у себя в кабинете с муляжом взятки в 19 млн рублей. Деньги судье передал юрист калининградской строительной фирмы МСП «Россбан» Амир Лагошин. Компания тогда судилась в арбитраже с мэрией Сочи: чиновники пытались взыскать с «Россбана» неустойку в 950 млн рублей за срыв сроков строительства дороги в новый микрорайон во время подготовки к Олимпиаде. Русов затягивал с принятием решения и требовал у ответчика деньги. Для конспирации первую часть взятки в 1 млн рублей он называл «первым томом диссертации». А после получения оставшейся части (19 млн рублей) надиктовал текст уведомления, которое фирма якобы заблаговременно отправляла в мэрию, чтобы предупредить о задержке. Решения по спору судья-коррупционер так и не вынес — сразу после передачи денег его задержали. Русов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 млн рублей.

12. Михаил Максименко, бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета России

Взятка: $500 000.

Согласно приговору, Максименко получил взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова. За деньги высокопоставленный сотрудник СК обещал освободить авторитетного предпринимателя Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, близкого к вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодому). Под арест Кочуйков угодил за участие в скандальной перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в центре Москвы в декабре 2015 года. Согласно материалам дела, в ресторан Итальянец и его люди приехали по просьбе знакомой — дизайнера Фатимы Мисиковой. Та поссорилась с подругой — хозяйкой Elements Жанной Ким, которая якобы не доплатила 8 млн рублей за ремонт заведения. Переговоры о долге закончились перестрелкой. На стороне Ким в конфликте выступал адвокат Эдуард Буданцев, близкий к спецслужбам. Так Кочуйков и попал под стражу по обвинению в хулиганстве. Способствовать его освобождению за взятку решили следователи СК. И это решение дорого обошлось им: помимо Максименко, фигурантами уголовного дела оказались его заместитель Александр Ламонов, а также руководство столичного главка ведомства — Александр Дрыманов и Денис Никандров. Под стражу попал и Шакро Молодой. В 2018 году Максименко был приговорен к 13 годам колонии.

13. Григорий Домовец, бывший заместитель руководителя отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России

Взятка: $500 000.

Бывший замглавы отдела по расследованию особо важных дел был задержан с поличным при получении взятки в мае 2010 года. Крупную сумму Домовцу должен был заплатить директор Наро-Фоминского хладокомбината Дмитрий Мостман. За $4 млн следователь согласился снять арест с контрабандной партии мяса и не привлекать менеджера к уголовной ответственности. Но при получении третьего по счету транша в $500 000 Домовец был задержан. До этого он успел получить $1 млн, который, как уверял сам обвиняемый, передал начальству. Домовец признал вину и заключил сделку со следствием, дав показания на руководителей — начальника отдела Ивана Кожевникова и заместителя главы управления Алексея Малкова. В итоге они также были задержаны. Мосгорсуд приговорил Домовца к 3 годам колонии строгого режима. Спустя два месяца Верховный суд заменил наказание на условное. А Кожевников и Малков коллегией присяжных и вовсе были оправданы.

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