14:11 (мск), источник: Forbes
13 крупнейших взяток в новейшей истории России
Какие самые крупные взятки получали министры, губернаторы, мэры, судьи и силовики с 2000-го года.
Громкие коррупционные процессы в последние годы во многом формируют информационную повестку. Новостями о взятке в $1 млн уже никого не удивить: Следственный комитет регулярно отчитывается о задержании высокопоставленных госслужащих с крупными суммами на руках.
Чтобы составить рейтинг взяток, мы на основе открытых источников проанализировали все известные дела с 2000 года. Участники списка отранжированы по величине взяток, которые были переданы или переведены им или их посредникам одним «траншем» или расценены в рамках судебного процесса как единый эпизод с квалификацией по статье 290 Уголовного кодекса (получение взятки).
В рейтинге нет фигурантов некоторых крупных коррупционных дел, в том числе
1. Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области
Взятка: $5,6 млн.
Рекордную взятку с 2000 года
Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии. Общая сумма взяток, которые следствие вменило бывшему губернатору, составила 522 млн рублей. Во время обыска дома у Хорошавина был найден почти 1 млрд рублей наличными в разных валютах. Позднее суд конфисковал деньги, а также другое имущество
2. Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития России
Взятка: $2 млн.
Кейс с $2 млн и корзинку с колбасой бывшему министру ноябрьским вечером 2016-го передал лично председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. Согласно приговору суда, Улюкаев вымогал деньги за положительный отзыв Минэкономразвития на сделку по покупке госкомпанией акций «Башнефти». Передачу денег и задержание чиновника курировал легендарный генерал ФСБ Олег Феоктистов, который на тот момент был прикомандирован к «Роcнефти» в статусе руководителя службы безопасности. В итоге Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей.
3. Виктор Крысов, бывший руководитель администрации Конаковского района Тверской области
Взятка: $1,46 млн (45 млн рублей по курсу на 2010 год).
Региональный чиновник пытался получить взятку в 45 млн рублей в обмен на обещание не оспаривать в суде сделку по продаже 8 га земли в Конаковском районе, на которых фирма «Алекс» планировала строительство базы отдыха. Впрочем, в руки Крысову деньги не попали — сотрудники правоохранительных органов обнаружили наличные в багажнике автомобиля посредника —
4. Юрий Гайдуков, бывший офицер Министерства обороны России
Взятка: $1,39 млн (€1 млн по курсу на сентябрь 2007 года).
Прикомандированный к Счетной палате полковник бронетанковых войск Минобороны Юрий Гайдуков провел в колонии 5 лет за попытку получить взятку в несколько миллионов евро. Но посредников с первым траншем в €1 млн перехватили сотрудники ФСБ. Как установил суд, за взятку инспектор обещал не обращать внимания на нарушения при проверке расходования бюджетных средств НПО «Энергомаш» — одним из крупнейших изготовителей ракетных двигателей. Гайдуков вину не признавал.
5. Вячеслав Дудка, бывший губернатор Тульской области
Взятка: $1,27 млн (40 млн рублей по курсу на ноябрь 2010 года).
Согласно приговору, бывший губернатор хотел получить крупную взятку от руководства корпорации ГРИНН за согласование строительства гипермаркета в Тульской области. Для конспирации в ноябре 2010 года деньги передавались через двух посредников — директора департамента земельных отношений региональной администрации Виктора Волкова и бизнесмена Андрея Степанова. После того, как правоохранители задержали посредников, в основу фабулы обвинения Дудки легли показания Волкова.
6. Дмитрий Довгий, бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Взятка: €750 000 ($1,13 млн по курсу на февраль 2008 года).
Как установил суд, бывший начальник Главного следственного управления получил взятку от владельца «Инвестсоцбанка» Руслана Валитова. За €750 000 Довгий должен был отказать в возбуждении уголовного дела против банкира и оставить того в статусе свидетеля в рамках расследования хищений в компании «Томскнефть». Деньги, по версии обвинения, передавались в два «захода» посредником Андреем Сагурой —
7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы
Взятка: $1 млн.
8. Николай Уткин, бывший мэр Тольятти
Взятка: $972 000 (25 млн рублей по курсу на май 2007 года).
Уткин вымогал у директора компании «СтройФинанс» Игоря Бузюкова 150 млн рублей. За такую сумму он обещал предоставить в аренду 150 га на набережной Автозаводского района Тольятти. Участок был запланирован под строительство элитного жилья, зоны отдыха и спортивных объектов. Но администрация затягивала с согласованием документов по проекту. Первый транш взятки в мае 2007 года должен был получить посредник Александр Сидоров — муж начальника управления земельных ресурсов мэрии Натальи Немых. Во время передачи 25 млн рублей в кафе «Волжский замок» он был задержан. В тот же день следователи взяли под стражу и Уткина. По итогам судебного процесса
9. Дмитрий Захарченко, бывший руководитель управления «Т» ГУЭБ и ПК МВД России
Взятка: $800 000.
Высокопоставленный сотрудник Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД попался на взятке в $800 000, которую, по версии обвинения, получил от владельца ресторана La Marée Меди Дусса. Как считают прокуроры, полковник МВД Захарченко давил на предпринимателя через подчиненных — инициировал необоснованные проверки бизнеса и задерживал поставки морепродуктов на границе. В итоге Дусс через знакомого — бывшего служащего Росгвардии генерала Алексея Лаушкина — якобы организовал встречу со своим вымогателем. Захарченко сначала потребовал взятку в $5 млн, но в результате «торгов» опустил планку до $800 000, следует из фабулы обвинения. Согласно материалам дела, деньги передавались по цепочке: от Дусса — Лаушкину, а от Лаушкина — близкому другу Захарченко,
Кроме эпизода со взяткой, Захарченко обвиняется в получении денег от руководителя компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и противодействии следствию: он якобы предупредил владельцев обанкротившегося «Нота-банка» о готовящейся проверке. Но широкую известность
Бывший полицейский находится на скамье подсудимых. Приговор по его делу будет оглашен в Пресненском суде Москвы 10 июня.
10. Михаил Булгаков, бывший мэр Красноармейска
Взятка: $750 000.
Булгаков пытался получить взятку от руководства
11. Сергей Русов,
Взятка: $631 000.
В январе 2013 года Русов был задержан с поличным у себя в кабинете с муляжом взятки в 19 млн рублей. Деньги судье передал юрист калининградской строительной фирмы МСП «Россбан» Амир Лагошин. Компания тогда судилась в арбитраже с мэрией Сочи: чиновники пытались взыскать с «Россбана» неустойку в 950 млн рублей за срыв сроков строительства дороги в новый микрорайон во время подготовки к Олимпиаде. Русов затягивал с принятием решения и требовал у ответчика деньги. Для конспирации первую часть взятки в 1 млн рублей он называл «первым томом диссертации». А после получения оставшейся части (19 млн рублей) надиктовал текст уведомления, которое фирма якобы заблаговременно отправляла в мэрию, чтобы предупредить о задержке. Решения по спору
12. Михаил Максименко, бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета России
Взятка: $500 000.
Согласно приговору, Максименко получил взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова. За деньги высокопоставленный сотрудник СК обещал освободить авторитетного предпринимателя Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, близкого к вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодому). Под арест Кочуйков угодил за участие в скандальной перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в центре Москвы в декабре 2015 года. Согласно материалам дела, в ресторан Итальянец и его люди приехали по просьбе знакомой — дизайнера Фатимы Мисиковой. Та поссорилась с подругой — хозяйкой Elements Жанной Ким, которая якобы не доплатила 8 млн рублей за ремонт заведения. Переговоры о долге закончились перестрелкой. На стороне Ким в конфликте выступал адвокат Эдуард Буданцев, близкий к спецслужбам. Так Кочуйков и попал под стражу по обвинению в хулиганстве. Способствовать его освобождению за взятку решили следователи СК. И это решение дорого обошлось им: помимо Максименко, фигурантами уголовного дела оказались его заместитель Александр Ламонов, а также руководство столичного главка ведомства — Александр Дрыманов и Денис Никандров. Под стражу попал и Шакро Молодой. В 2018 году Максименко был приговорен к 13 годам колонии.
13. Григорий Домовец, бывший заместитель руководителя отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России
Взятка: $500 000.
Бывший замглавы отдела по расследованию особо важных дел был задержан с поличным при получении взятки в мае 2010 года. Крупную сумму Домовцу должен был заплатить директор