14:59 (мск), источник: Lenta.Ru
Провальная операция Росгвардии по поимке наркокурьеров попала на видео
Бойцы Росгвардии упустили наркокурьеров на Land Rover.
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Бойцы Росгвардии упустили наркокурьеров на Land Rover.
Видео неудавшейся спецоперации в Мурманске опубликовал
Инцидент произошел 27 мая. На записи видно, как автомобиль UAZ Patriot блокирует внедорожник Land Rover на перекрестке, но пока бойцы спецназа выбираются из салона, машина с преступниками таранит Renault на соседней полосе и уезжает на большой скорости.
Подозреваемые бросили свой внедорожник в ближайшем дворе и скрылись.