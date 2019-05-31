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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Провальная операция Росгвардии по поимке наркокурьеров попала на видео

Бойцы Росгвардии упустили наркокурьеров на Land Rover.

Видео неудавшейся спецоперации в Мурманске опубликовал Telegram-канал «U_news:Бушующий мир».

Инцидент произошел 27 мая. На записи видно, как автомобиль UAZ Patriot блокирует внедорожник Land Rover на перекрестке, но пока бойцы спецназа выбираются из салона, машина с преступниками таранит Renault на соседней полосе и уезжает на большой скорости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подозреваемые бросили свой внедорожник в ближайшем дворе и скрылись.

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