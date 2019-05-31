НТВ сообщил о выводе руководством ЮКОСа $51 млрд из России. Ходорковский назвал это псевдорасследованием

Авторы расследования НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен «украл» у миноритарных акционеров ЮКОСа $51 млрд. Советник генпрокурора России Салават Каримов сказал телеканалу, что такая сумма была выведена в зарубежные компании. Большая часть находится в Нидерландах, и это «куда больше $2 млрд», о которых известно миноритариям компании, говорят авторы расследования со ссылкой на советника генпрокурора.
Каримов добавил, что Михаил Ходорковский использовал «десятки схем», чтобы обманывать миноритариев. Например, Ходорковский под видом дешевой «скважинной жидкости» покупал у дочерних компаний ЮКОСа нефть, а продавал по рыночной стоимости через свои компании, утверждает НТВ. В итоге прибыль шла в обход акционеров ЮКОСа самому Ходорковскому и его партнерам, делают вывод авторы расследования. При этом среди миноритариев ЮКОСа были в том числе иностранные компании, среди которых JP Morgan, Barclays, Raiffeisen Bank, UBS, Merrill Lynch, Credit Suisse, отметил со ссылкой на материалы Генпрокуратуры телеканал.
Кроме того, советник генпрокурора утверждает, что Ходорковский получил контроль над бывшим тогда государственным ЮКОСом, заплатив в частном порядке руководству компании: ее первому директору Сергею Муравленко, первому вице-президенту Виктору Казакову, вице-президенту Виктору Иваненко и одному из учредителей компании Юрию Голубеву. «Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15% акций ЮКОСа, которая равнялась — уже в рыночной стоимости — двум миллиардам долларов США», — заявил Каримов. Он добавил, что деньги были перечислены на счета, открытые в офшорах на этих людей. НТВ утверждает, что речь идет о $250 млн. Телеканал добавляет, что за это руководство компании, в первую очередь, Муравленко, лоббировали в правительстве сосредоточение акций ЮКОСа «в руках эффективного инвестора».
Сам Ходорковский заявил РБК, что ему «глубоко плевать на псевдорасследование» НТВ.
Михаил Ходорковский занимает 174-е место в рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» по версии Forbes. Его состояние оценено в $600 млн.