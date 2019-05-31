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31 мая, источник: Lenta.Ru

Полковник Захарченко пострадал в СИЗО из-за каши

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко сломал передний зуб из-за пищи в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает «Московский комсомолец».

Источник: РИА "Новости"

Как известно на данный момент, Захарченко ел кашу, в которую попал посторонний предмет. Осмотрев повреждение, стоматолог заключила, что зуб подлежит удалению.

В ОНК Москвы изданию рассказали, что заключенные СИЗО не раз жаловались на поваров, которыми являются осужденные отряда хозобслуги. По их словам, они не просеивают крупы перед приготовлением каши. Таким образом в блюда попадают отходы.

Сам полковник заявил, что если бы в СИЗО разрешали играть в хоккей, он удалил бы зуб, выдав его за «выбитый шайбой».

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16 мая сообщалось, что обвиняемый в коррупции Захарченко предложил судье сходить в ресторан. Он хотел посетить заведение где, по версии следствия, встречался с ресторатором, у которого вымогал взятку. Сам подсудимый утверждал, что описанная свидетелем обстановка ресторана не соответствует действительности.

Дмитрий Захарченко — бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которому инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В частности, как полагают следователи, он получил семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а также 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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