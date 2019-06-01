11:01 (мск), источник: Интерфакс
Увеличилось количество жертв стрельбы в Вирджинии
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Полиция установила личность подозреваемого.
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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Полиция установила личность подозреваемого.
Жертвами стрельбы в американском городе
Ранее сообщалось об 11 погибших. Самого стрелка ликвидировали полицейские на месте преступления.
Полиция установила личность подозреваемого. Это 40-летний ДеУэйн Крэддок. Он работал инженером в местном департаменте ЖКХ.
На месте происшествия оказались винтовка и полуавтоматический пистолет. Пока не удалось установить мотивы стрелка. Известно, что он не выбирал жертв по
Это самый тяжелый случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец открыл огонь по посетителям бара в калифорнийском городе