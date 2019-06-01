Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» на сумму в 750 млн руб. и других преступлениях.
Коньков был губернатором Ивановской области с 2013 по 2017 годы, ему на смену пришел замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Коньков в 2003 году был избран депутатом, а затем председателем заксобрания Ивановской области. Однако уже в 2004 году ушел в бизнес. С октября 2008 года был первым зампредом правительства области, а в 2013 году указом президента назначен врио губернатора области, сменив на этом посту Михаила Меня, который ушел в правительство России. В 2014 году Коньков выиграл губернаторские выборы, а в 2017 году ушел с этого поста досрочно по собственному желанию.
Павел Коньков стал первым экс-губернатором задержанным после того, как прошли президентские выборы — на это время посадки бывших высших должностных лиц регионов были приостановлены. В марте был арестован экс-полпред президента в ДВФО Виктор Ишаев, который до 2009 года был губернатором Хабаровского края, суд отправил его под домашний арест по делу о хищении 5 млн руб. у «Роснефти».