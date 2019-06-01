Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленского высмеяли на Украине за ответ Путину
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Врачи проинструктировали, как пережить жару
Нюша, Глюкоза, Барановская на pre-party музыкального фестиваля
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
В бедах сгоревшей заживо Майоровой обвинили Ефремова
Певцов рассказал об уходе Дроздовой
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
История любви Надежды Кадышевой
Моника Беллуччи с бойфрендом пришли на светский раут в Мадриде
Билан, Тимати, Валерия и другие подарили праздник детям-сиротам
«Твой голос был услышан»: юный певец с аутизмом стал звездой
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
11:59 (мск), источник: Ведомости

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России. В отношении него возбуждено уголовное дело о коррупции.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» на сумму в 750 млн руб. и других преступлениях.

Читайте также
Не ушли в песок: в деле о хищениях на «Ростов Арене» появились чиновники

Коньков был губернатором Ивановской области с 2013 по 2017 годы, ему на смену пришел замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Коньков в 2003 году был избран депутатом, а затем председателем заксобрания Ивановской области. Однако уже в 2004 году ушел в бизнес. С октября 2008 года был первым зампредом правительства области, а в 2013 году указом президента назначен врио губернатора области, сменив на этом посту Михаила Меня, который ушел в правительство России. В 2014 году Коньков выиграл губернаторские выборы, а в 2017 году ушел с этого поста досрочно по собственному желанию.

Павел Коньков стал первым экс-губернатором задержанным после того, как прошли президентские выборы — на это время посадки бывших высших должностных лиц регионов были приостановлены. В марте был арестован экс-полпред президента в ДВФО Виктор Ишаев, который до 2009 года был губернатором Хабаровского края, суд отправил его под домашний арест по делу о хищении 5 млн руб. у «Роснефти».

 Российские компании поддержат рубль
Эмоции Абрамовича и его сына на финале Лиги Европы. Фотографии
В цехе по производству тротила в Дзержинске произошел взрыв
Элтон Джон осудил российских прокатчиков фильма «Рокетмен»
Пригожин прокомментировал отказ оплачивать концерт Волочковой
Слишком откровенное платье ведущей возмутило телезрителей
На Украине «переименуют» русские фамилии
Месси раскритиковал чемпионат мира по футболу в России
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Ночной горшок 149
История привычных вещей. "Дела интимные" 142
Вторые роды 123
Проблемы с одним из сыновей продолжаются 105
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь