В цехе по производству тротила в Дзержинске прогремели два взрыва

Экстренные службы подтвердили случившееся, уточнив, что взрывы произошли в цехе по производству тротила, пишет «РИА Новости».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, создан оперативный штаб. На место происшествия выехали замглавы Нижегородской области Дмитрий Краснов и руководитель регионального главка МЧС Валерий Синьков.
В группе «Подслушано Дзержинск» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы пишут, что было два хлопка, после чего в некоторых квартирах выбило окна. Один из пользователей прикрепил фото из супермаркета, у которого частично обвалился потолок.
Изначально сообщалось о взрыве на заводе им. Я. М. Свердлова.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.