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12:53 (мск), источник: Известия

В цехе по производству тротила в Дзержинске прогремели два взрыва

На заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло два взрыва, пишет в субботу, 1 июня, «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

Экстренные службы подтвердили случившееся, уточнив, что взрывы произошли в цехе по производству тротила, пишет «РИА Новости».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, создан оперативный штаб. На место происшествия выехали замглавы Нижегородской области Дмитрий Краснов и руководитель регионального главка МЧС Валерий Синьков.

В группе «Подслушано Дзержинск» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы пишут, что было два хлопка, после чего в некоторых квартирах выбило окна. Один из пользователей прикрепил фото из супермаркета, у которого частично обвалился потолок.

Изначально сообщалось о взрыве на заводе им. Я. М. Свердлова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

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