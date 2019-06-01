14:26 (мск), источник: "Российская газета"
Момент второго взрыва на заводе в Дзержинске попал на видео
В Сеть попал момент второго из трех взрывов, которые произошли сегодня на предприятии «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.
Местная жительница хотя и напугана произошедшим, но не выпускает из рук мобильный телефон, чтобы запечатлеть момент взрыва на камеру.
— Стекла! Стекла! — кричит дзержинка, слыша, как выбиваются стекла окон соседних домов от ударной волны.
Между тем в группах соцсети дзержинцы обсуждают ситуацию. Они опасаются повторных взрывов и рассуждают об эвакуации.