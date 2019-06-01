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14:26 (мск), источник: "Российская газета"

Момент второго взрыва на заводе в Дзержинске попал на видео

В Сеть попал момент второго из трех взрывов, которые произошли сегодня на предприятии «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

Местная жительница хотя и напугана произошедшим, но не выпускает из рук мобильный телефон, чтобы запечатлеть момент взрыва на камеру.

— Стекла! Стекла! — кричит дзержинка, слыша, как выбиваются стекла окон соседних домов от ударной волны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем в группах соцсети дзержинцы обсуждают ситуацию. Они опасаются повторных взрывов и рассуждают об эвакуации.

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