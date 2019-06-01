Власти не подтвердили данные о пропавших без вести из-за ЧП в Дзержинске

«Это не так», — сказал представитель пресс-службы.
Ранее о том, что два человека числятся пропавшими без вести, после взрыва на заводе, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.
Между тем, власти Дзержинска после ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сказал собеседник агентства, это касается территорий, прилегающих к заводу.
Он отметил, что режим не касается целого города, а «именно территорий около объекта».
В свою очередь, представитель регионального ГУ МЧС России сообщил «Интерфаксу», что открытого горения на предприятии нет. По его данным, происходит тление отдельных очагов.
По последним официальным данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Между тем, министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что за медицинской помощью после происшествия обратились 27 человек.
Как сообщалось, в субботу на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.
Замгубернатора Нижегородской области Краснов сообщил, что в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.
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