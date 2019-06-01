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18:09 (мск), источник: Интерфакс

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — В субботу в Дзержинске в 11:45 по московскому времени на оборонном заводе «Кристалл» (холдинг «Спецхимия», госкорпорация «Ростех») произошли взрывы.

На предприятии сообщили, что в одном из зданий перед взрывами произошел пожар. В региональном управлении МЧС РФ сообщили о разрушении пяти зданий в результате происшествия. По данным министерства, взрывы произошли в цехе полимеров. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, распространение огня в лесу неподалеку от завода остановили на площади в 400 квадратных метров.

По последним данным, число пострадавших в результате происшествия превысило 40 человек, 15 из них попали в больницу.
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Среди пострадавших — 38 сотрудников «Кристалла». Первоначально сообщалось о двоих пропавших без вести, однако позднее эта информация не подтвердилась.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В пресс-службе администрации Дзержинска заявили о повреждении остекления в 185 домах.

Глава города Иван Носков сообщил, что в Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной был введен режим ЧС, чтобы быстрее справиться с последствиями взрывов. Проводится сбор обращений граждан об ущербе от взрывов на заводе.

Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.
Взрывы на заводе в Дзержинске
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Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов» (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

О предприятии

АО «ГосНИИ «Кристалл» (холдинг «Спецхимия», госкорпорация «Ростех») — ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Взрывы произошли на предприятии под Нижним Новгородом
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
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