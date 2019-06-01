Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Взрывы на заводе в Дзержинске
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На предприятии сообщили, что в одном из зданий перед взрывами произошел пожар. В региональном управлении МЧС РФ сообщили о разрушении пяти зданий в результате происшествия. По данным министерства, взрывы произошли в цехе полимеров. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, распространение огня в лесу неподалеку от завода остановили на площади в 400 квадратных метров.
Среди пострадавших — 38 сотрудников «Кристалла». Первоначально сообщалось о двоих пропавших без вести, однако позднее эта информация не подтвердилась.
Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В
Глава города Иван Носков сообщил, что в Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной был введен режим ЧС, чтобы быстрее справиться с последствиями взрывов. Проводится сбор обращений граждан об ущербе от взрывов на заводе.
Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов» (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
АО «ГосНИИ «Кристалл» (холдинг «Спецхимия», госкорпорация «Ростех») — ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.