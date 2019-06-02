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03:09 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

МОСКВА — РИА Новости. За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 85 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

По информации ведомства, среди них 39 работников завода и 46 жителей города. Госпитализация потребовалась 16 пострадавшим.

«Из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам», — говорится в сообщении Минздрава.

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Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

В Дзержинске, а также в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Лесной Кордон ввели режим ЧС.

Власти города сообщили, что химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как нет и угрозы новых взрывов. Радиационный фон находится в норме, концентрация загрязняющих веществ в воздухе в районе жилых кварталов — ниже предельно допустимых значений.

Сегодняшний инцидент — уже второй на заводе «Кристалл» в этом году. В начале апреля в цеху по производству взрывчатки оборонно-промышленного предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание.

Россия: Три взрыва прогремели в Дзержинске на заводе «Кристалл» 18+
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июня© Ньюстюб
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