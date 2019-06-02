Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет.
По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек — 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».
«Мы сейчас определяемся с размером ущерба — социальным и спортивным объектам, школам, садикам, театрам. Идет выяснение ситуации с жилым фондом… Предварительно, ущерб оценивается… миллионами рублей», — сказал Носков.
Он подчеркнул, что «получена гарантия правительства Нижегородской области о выделении финансирования на устранение чрезвычайной ситуации».
Носков рассказал, что Нижний Новгород оказывает Дзержинску помощь техникой и специалистами. В частности, региональный минстрой предоставил бригаду строителей, которые помогают ликвидировать последствия ЧП.
«Разрушений конструкций нет, выбиты стекла и двери… Мы считаем, что отделались достаточно легко», — добавил Носков.
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