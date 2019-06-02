В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

По его словам, от взрывной волны пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Конструктивных повреждений зданий нет, но выбиты стекла, которые должны быть в срочном порядке заменены. Жителям, в чьих домах также были выбиты окна, следует обращаться в свои управляющие компании или по телефону 112. Параллельно с этим будет идти работа по координации действий и возмещению ущерба, нанесенного коммерческим предприятиям.
Губернатор напомнил, что в результате взрыва в Дзержинске пострадали 84 человека. Он считает, что в ближайшее время количество обратившихся в больницу граждан с различными травмами может увеличиться.
«Анализ действий подтвердил качественную работу и надлежащее реагирование всех экстренных служб, в том числе — при информировании граждан. Очень важно было вовремя донести информацию, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания. Такая информация доводилась, что привело, в том числе, и к снижению панических настроений. В тоже время с сожалением приходится констатировать, что в социальных сетях многие граждане распространяли информацию, очевидно не соответствующую действительности. И речь идет не столько об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации», — заявил губернатор, отметив, что подобные действия попадают под действие закона о «фейковых новостях».
«Мы этот вопрос внимательно изучим, — пообещал Глеб Никитин.
Он также сообщил, что на фоне катастрофы на «Кристалле» поступило порядка 20 анонимных звонков о минировании различных объектов на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. «Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались использовать трагедию, чтобы расшатать ситуацию», — заявил губернатор.
Днем 1 июня на оборонном АО ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошел взрыв, в результате которого были разрушены три складских и два производственных здания на площади 800 кв. м. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (по ч. 1 ст. 217 УК РФ).
В начале апреля 2019 года на этом же предприятии уже был взрыв, разрушивший один из цехов. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.
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