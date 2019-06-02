Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Мальчик спал в больнице с мамой в больнице и умер - подробности
Ким Чен Ын казнил участников переговоров с Трампом
Моника Беллуччи с бойфрендом пришли на светский раут в Мадриде
Аглая Тарасова восхитила поклонников стройной фигурой
Билан, Тимати, Валерия и другие подарили праздник детям-сиротам
«Твой голос был услышан»: юный певец с аутизмом стал звездой
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
10Обострение ситуации в Каракасе
07:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

В Нижегородской области за сутки планируется восстановить окна, выбитые в детских садах и школах в результате взрыва на оборонном АО ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Об этом журналистам заявил губернатор Глеб Никитин по итогам внеочередного заседания областной чрезвычайной комиссии.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, от взрывной волны пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Конструктивных повреждений зданий нет, но выбиты стекла, которые должны быть в срочном порядке заменены. Жителям, в чьих домах также были выбиты окна, следует обращаться в свои управляющие компании или по телефону 112. Параллельно с этим будет идти работа по координации действий и возмещению ущерба, нанесенного коммерческим предприятиям.

Губернатор напомнил, что в результате взрыва в Дзержинске пострадали 84 человека. Он считает, что в ближайшее время количество обратившихся в больницу граждан с различными травмами может увеличиться.

При этом, по данным регионального Минздрава, число пострадавших, обратившихся за помощью составляет 85 человек.
Читайте также
Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей

«Анализ действий подтвердил качественную работу и надлежащее реагирование всех экстренных служб, в том числе — при информировании граждан. Очень важно было вовремя донести информацию, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания. Такая информация доводилась, что привело, в том числе, и к снижению панических настроений. В тоже время с сожалением приходится констатировать, что в социальных сетях многие граждане распространяли информацию, очевидно не соответствующую действительности. И речь идет не столько об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации», — заявил губернатор, отметив, что подобные действия попадают под действие закона о «фейковых новостях».

«Мы этот вопрос внимательно изучим, — пообещал Глеб Никитин.

Читайте также
Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Он также сообщил, что на фоне катастрофы на «Кристалле» поступило порядка 20 анонимных звонков о минировании различных объектов на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. «Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались использовать трагедию, чтобы расшатать ситуацию», — заявил губернатор.

Днем 1 июня на оборонном АО ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошел взрыв, в результате которого были разрушены три складских и два производственных здания на площади 800 кв. м. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (по ч. 1 ст. 217 УК РФ).

В начале апреля 2019 года на этом же предприятии уже был взрыв, разрушивший один из цехов. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Андрей Репин

Взрывы произошли на предприятии под Нижним Новгородом
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Дзержинске прогремели взрывы в цехе по производству тротила
 «Меня не выпускают из дома, но я сбежал»
Как изменились отношения России и Китая за 5 лет
СМИ: России грозит отстранение от Летней Олимпиады в Токио
Савченко рассказала, как Украина снова проиграла бой за Донбасс
Что ждет рубль, доллар и евро в июне
Удивительная находка в Антарктиде спасает весь мир от наводнения
Полураздетая девушка выбежала на поле в финале Лиги чемпионов
Испанский этнограф: опасность русские понимают совершенно иначе
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Популярные темы на «Детях»
Неприятная ситуация 183
Мальчикины денежки, девочкины денежки) 170
Воспитывать нельзя оставить. 138
Не пытайте детей едой 121
Леди
Опрос: Как у вас устроен семейный бюджет? На проекте Леди Mail.ru часто затрагиваются вопросы семейного бюджета
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь