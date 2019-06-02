08:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
В ведомстве утверждают, что со стороны Дамаска были выпущены две ракеты, одна из которых разорвалась на территории Израиля. После этого израильские силы ПВО обстреляли сирийские военные объекты и разведывательные посты на Голанских высотах. Армия возложила ответственность на власти Сирии за любые действия с территории страны и пообещала решительный ответ на атаки.
Силы Израиля обстреляли территории к
Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.
В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии