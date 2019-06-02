10:40 (мск), источник: РИА Новости
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 89
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает
Как уточняется, из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.
В стационаре остаются 16 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, заявил глава региона Глеб Никитин.
Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации.
Накануне в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» произошла серия взрывов. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади в 100 квадратных метров.
Информации о погибших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».
Два месяца назад, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки того же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших.
ГосНИИ «Кристалл» входит в
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