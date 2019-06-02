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10:40 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 89

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА Новости

Как уточняется, из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.

В стационаре остаются 16 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, заявил глава региона Глеб Никитин.

Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации.
Глеб Никитин
глава региона
Взрывы на заводе в Дзержинске
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Накануне в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» произошла серия взрывов. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади в 100 квадратных метров.

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Информации о погибших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

Два месяца назад, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки того же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших.

ГосНИИ «Кристалл» входит в оборонно-промышленный комплекс, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ по созданию взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

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