13:02 (мск), источник: ТАСС
На Украине один человек погиб в результате обрушения крыши на рок-фестивале
ТАСС, 2 июня — Пять человек пострадали.
По меньшей мере один человек погиб, еще пять пострадали в результате обрушения крыши сцены во время
«Нам известно, что в результате обрыва крыши пострадали три мужчины, один человек 1971 года рождения погиб. Две женщины получили травмы в виде переломов», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина». Отмечается, что погибший осуществлял работы по монтажу сцены.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье информировала, что сильный ветер и дождь стали причиной отключения от электроснабжения 184 населенных пунктов в семи областях Украины, в том числе в Днепропетровской.