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13:02 (мск), источник: ТАСС

На Украине один человек погиб в результате обрушения крыши на рок-фестивале

ТАСС, 2 июня — Пять человек пострадали.

По меньшей мере один человек погиб, еще пять пострадали в результате обрушения крыши сцены во время рок-фестиваля KOZAK Fest в Днепропетровской области из-за непогоды. Об этом в воскресенье сообщила заместитель начальника местного отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова.

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«Нам известно, что в результате обрыва крыши пострадали три мужчины, один человек 1971 года рождения погиб. Две женщины получили травмы в виде переломов», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина». Отмечается, что погибший осуществлял работы по монтажу сцены.

1 июня, отмечает телеканал, во время фестиваля рок-музыки из-за урагана обрушилась крыша сцены, вследствие чего запланированные на воскресенье мероприятия были отменены.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье информировала, что сильный ветер и дождь стали причиной отключения от электроснабжения 184 населенных пунктов в семи областях Украины, в том числе в Днепропетровской.

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