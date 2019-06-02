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13:58 (мск), источник: ТАСС

Подросток сжег венки у памятника воинам-освободителям в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/ — Его поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Подросток сжег венки у памятника воинам-освободителям в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Вчера в Нефтеюганске подросток, которому нет 14 лет, сжег два венка у памятника воинам-освободителям. Его личность сразу была установлена. Он еще не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, поэтому наказание понесут его родители по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию», — сказали в пресс-службе.

Объяснить свой поступок подросток не смог.

Подростка поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

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