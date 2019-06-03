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06:00 (мск), источник: Известия

Девушка убитого в Подмосковье спецназовца пыталась его спасти

Девушка бывшего бойца спецподразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) Никиты Белянкина стала свидетелем драки, в которой несколько человек нанесли ему смертельные ножевые ранения. Об этом рассказал друг погибшего Иван Шуханов.

«Никита умер у нее на руках. Она пыталась ему реанимировать сердце, прямой массаж делала ему. Я представляю, как ей тяжело. Она не участвовала непосредственно в драке, она стояла и смотрела на происходящее», — цитирует его РЕН ТВ.

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Инцидент произошел вечером 1 июня в поселке Путилково Красногорского района Московской области.

Белянкин заступился за мужчину, которого избивала толпа. В результате несколько человек набросились на него и ударили ножом в область сердца. Бывший военный скончался на месте.

По словам Шуханова, в избиении участвовали не менее 10 человек. Мужчину, за которого заступился Белянкин, госпитализировали с ножевым ранением.

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет нападавших.

Никита Белянкин уволился из Минобороны 10 месяцев назад. Ранее он принимал участие в спецоперациях по борьбе с террористами в Сирии.

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