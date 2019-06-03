15:04 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Проверки не уберегли «Кристалл» от взрыва
Что могло стать причиной инцидента на заводе в Дзержинске.
Одной инспекции оказалось мало: завод «Кристалл» в Дзержинске, где произошел взрыв, работал с нарушениями. Оборонное производство в городе проверяли незадолго до инцидента,
Дзержинск иногда называют пороховой бочкой Нижегородской области — это один из центров химической промышленности и один из самых загрязненных городов страны. Почти половина Дзержинска работает на производстве. Казалось, там знают, что такое внештатные ситуации. Но события 1 июня оказались уж слишком громкими.
Хлопки слышали даже те, кто уехал в выходные на дачу. По самому городу прошла взрывная волна, выбило около тысячи окон, улицы засыпало осколками, рассказала жительница Дзержинска Полина.
У нас окна резко открылись настежь. С одной стороны дома, на балконе даже с петлями вынесло одну дверь. У тех, у кого были застекленные окна, стекла просто посыпались на улицу.
Над городом поднялся огромный столб черного дыма, а на улицы падали странные «осадки» — крошка серого цвета. В соцсетях тогда же появились панические сообщения, дескать, пора закупать продукты и уезжать куда подальше. Но городская система оповещения настаивала: ситуация под контролем, химического заражения нет.
Впрочем, было непонятно, что
Возможно, там были еще какие-то средства инициирования — капсулы, детонаторы, что-то такое. Это редкий случай. Я второй раз только о подобном слышу.
По другой версии, рабочие уронили готовую продукцию. К слову, на заводе собирают
Отстранять директора может хозяин, а с нарушениями делается очень просто: рубильник на себя, и опечатывается».
Но казалось бы, как остановить завод? Дзержинск может взять пример с Москвы — накануне майских праздников
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Кристалл». А к устранению его последствий привлекли более 2 тыс. человек. В понедельник власти Нижегородской области начнут выплачивать материальную помощь. Пострадавшие получат по 150 тыс. руб.