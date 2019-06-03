Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Очередной скандал со свадебным кортежем: видео из Тувы
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Оксана Фандера опубликовала живописный кадр и восхитила сеть
Россиян могут освободить от установки счетчиков тепла
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецамиНаселение нашей планеты растет не по дням, а по часам. В современном мире все меньше места для мертвых, земли под захоронения не хватает.
Церковь отреагировала на "мироточение" креста на могиле Началовой
Сербия пригрозила конфедерацией с РФ
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Советский актёр Матвеев скончался сегодня - СМИ
Жених изуродовал свою невесту прямо перед свадьбой
Ирина Шейк украсила обложку Vogue Гонконг
Меньшова, Мороз, Шпица и другие на благотворительной акции
Татьяна Навка: «Мечтаю о сыне»
Анджелина Джоли устроила детям семейный обед в Лос-Анджелесе
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
15:04 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Проверки не уберегли «Кристалл» от взрыва

Что могло стать причиной инцидента на заводе в Дзержинске.

Источник: Reuters

Одной инспекции оказалось мало: завод «Кристалл» в Дзержинске, где произошел взрыв, работал с нарушениями. Оборонное производство в городе проверяли незадолго до инцидента, из-за обнаруженных проблем был уволен его гендиректор. А предыдущая авария на «Кристалле» случилась всего два месяца назад. Очередной инцидент произошел в субботу — взорвался один из цехов завода. Информации о погибших нет, 89 человек обратились за медицинской помощью. Что произошло в Дзержинске? И можно ли было избежать аварии? Об этом — Иван Корякин.

Дзержинск иногда называют пороховой бочкой Нижегородской области — это один из центров химической промышленности и один из самых загрязненных городов страны. Почти половина Дзержинска работает на производстве. Казалось, там знают, что такое внештатные ситуации. Но события 1 июня оказались уж слишком громкими.

Хлопки слышали даже те, кто уехал в выходные на дачу. По самому городу прошла взрывная волна, выбило около тысячи окон, улицы засыпало осколками, рассказала жительница Дзержинска Полина.

У нас окна резко открылись настежь. С одной стороны дома, на балконе даже с петлями вынесло одну дверь. У тех, у кого были застекленные окна, стекла просто посыпались на улицу.
Полина
жительница Дзержинска

Над городом поднялся огромный столб черного дыма, а на улицы падали странные «осадки» — крошка серого цвета. В соцсетях тогда же появились панические сообщения, дескать, пора закупать продукты и уезжать куда подальше. Но городская система оповещения настаивала: ситуация под контролем, химического заражения нет.

Взрывы на заводе в Дзержинске
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, было непонятно, что все-таки взорвалось. Источники «Интерфакса» утверждали, что сдетонировал тротил. Впрочем, само по себе это вещество относительно безопасное. Так что могли быть разные сценарии, говорит профессор, доктор технических наук МГТУ им. Баумана Виктор Селиванов: «Тротил имеет отрицательный кислородный баланс, то есть ему не хватает кислорода. В отличие от гексогена, чтобы взорваться, ему надо его откуда-то брать — в этом его проблема. Поэтому в чистом виде он, наверное, не особо и используется».

Возможно, там были еще какие-то средства инициирования — капсулы, детонаторы, что-то такое. Это редкий случай. Я второй раз только о подобном слышу.
Виктор Селиванов
профессор, доктор технических наук МГТУ им. Баумана
Читайте также
Военные помогают восстанавливать Дзержинск после взрывов на заводе

По другой версии, рабочие уронили готовую продукцию. К слову, на заводе собирают шашки-детонаторы. Но очевидно, производство сопровождалось грубыми нарушениями. В апреле на «Кристалле» уже был взрыв, который разрушил один из цехов — тогда никто не пострадал.

Telegram-канал «База» пишет о сорока нарушениях на заводе, которые нашли проверяющие из МЧС и Ростехнадзора. Если верить бумагам, там даже огнетушителей не нашли, а в воздухе был взрывоопасный аммиак. Гендиректора завода за это уволили. На следующий день после его отстранения и произошел новый взрыв. Производство надо было останавливать, говорит руководитель компании «Арли Спецтехника» Аркадий Лившиц: «Это результат ненадлежащего надзора и принятия жестких мер со стороны государственных надзирающих органов.

Естественно, сами исполнители виноваты.
Читайте также
Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Отстранять директора может хозяин, а с нарушениями делается очень просто: рубильник на себя, и опечатывается».

Но казалось бы, как остановить завод? Дзержинск может взять пример с Москвы — накануне майских праздников из-за нарушений требований пожарной безопасности опечатали театр «У Никитских ворот». Там позже признали: «за несколько дней удалось решить то, что не удавалось решить несколько лет». Сработало бы это в Дзержинске, где заводы кормят половину семей, вопрос. Но окна в их домах, скорее всего, остались бы целы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Кристалл». А к устранению его последствий привлекли более 2 тыс. человек. В понедельник власти Нижегородской области начнут выплачивать материальную помощь. Пострадавшие получат по 150 тыс. руб.

Следите за развитием темы В Дзержинске прогремели взрывы в цехе по производству тротила
 Как упал и вырос рейтинг Путина
Россияне срывают план по мясу
Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Умер последний участник восстания в концлагере Собибор
В Китае сфотографировали гигантскую молнию
Американцев взволновала новая прическа Трампа
Как «дружба народов» обернулась кровавой бойней в Узбекистане
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне» Международный музыкальный конкурс прошел в Крыму
Авто
Hyundai Solaris в кузове универсал: фото Hyundai Solaris уже несколько лет подряд входит в список самых популярных моделей в России. Но, возможно, ему сейчас не хватает нового типа кузова? Мы попытались представить, как бы выглядел «Солярис» в кузове универсал... И вот что получилось
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Татьяна Навка: «Мечтаю о сыне» 44-летняя фигуристка хочет стать многодетной мамой
Леди
Кети Топурия значительно поправилась Певица резко похудела осенью прошлого года на фоне скандала из-за расставания с Гуфом.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь