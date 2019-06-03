14:14 (мск), источник: Коммерсантъ
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа
Красная площадь со стороны Никольской улицы работает только на выход. Сотрудники Росгвардии просят людей покинуть Никольскую, объявляя через мегафон: «Граждане, проходим за барьеры». Охранники рекомендуют обходить через Зарядье.
Один из полицейских заявил «Ъ», что на Красную площадь не пройти ни с Никольской, ни с других улиц. Книжная ярмарка тоже не работает и людей оттуда будут выводить. По данным на 14:11 на Красной площади еще есть люди.
Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что эвакуация связана с учениями. «Посетителей Красной площади и ГУМа эвакуируют. Это происходит