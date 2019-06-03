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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В деле полковника Захарченко появился эпизод с фальсификацией доказательств

В ходе расследования по делу полковника Дмитрия Захарченко стало известно о фальсификации платежных документов одним из фигурантов дела Иваном Кожевниковым. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ. По версии ведомства, господин Кожевников подделал документы для Гагаринского районного суда, где рассматривался иск о конфискации имущества предполагаемого сообщника господина Захарченко, бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

Источник: РИА "Новости"

Ивана Кожевника привлекли к разбирательству как соответчика: по версии следствия, на него были зарегистрированы квартиры господина Сенина.

На суде господин Кожевников предоставил поддельные документы, подтверждающие его платежеспособность — якобы он мог купить недвижимость у Дмитрия Сенина, отмечает Генпрокуратура.

«Исследовав собранные материалы, суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные и полностью удовлетворил исковые требования прокурора», — сообщили в ведомстве.

Напомним, суд по иску Генпрокуратуры к Дмитрию Сенину состоялся в марте 2019 года. Были конфискованы активы на 380 млн руб., в том числе 20 квартир и 11 иномарок, которые находились в пользовании как самого сотрудника ФСБ, сбежавшего за границу, так и его родственников и знакомых.

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