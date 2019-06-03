18:00 (мск), источник: Коммерсантъ
В деле полковника Захарченко появился эпизод с фальсификацией доказательств
В ходе расследования по делу полковника Дмитрия Захарченко стало известно о фальсификации платежных документов одним из фигурантов дела Иваном Кожевниковым. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ. По версии ведомства, господин Кожевников подделал документы для Гагаринского районного суда, где рассматривался иск о конфискации имущества предполагаемого сообщника господина Захарченко, бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина.