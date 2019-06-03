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18:02 (мск), источник: Ведомости

Шведский суд отказал в заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Уппсалы вынес решение об отказе в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания транслировались шведским телеканалом SVT.

Источник: Reuters

Как отмечает шведское издание The Local, судья постановила, что выдача ордера на арест представляется непропорциональной мерой, поскольку Ассанж уже находится под стражей в Великобритании. При этом в ходе слушаний по делу Ассанжа поступили новые сведения, которые суд намерен изучить.

Новость
Чем известен Джулиан Ассанж

Эквадор в апреле отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В Великобритании его 1 мая приговорили к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

В США основателя Wikileaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру.

В 2010 г. WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных документов Пентагона, посвященных военным операциям в Ираке и Афганистане и закрытой дипломатической переписке. Такую утечку американские СМИ называли самой масштабной в истории США.

Шведская прокуратура 13 мая возобновила дело об изнасиловании против Ассанжа, которое было открыто в 2010 г., но прекращено в 2017 г., поскольку он находился в посольстве Эквадора. Ведомство было готово возобновить расследование, доставить Ассанжа в Швецию до августа 2020 г., когда истекает срок давности дела. 20 мая прокуратура попросила суд о заочном аресте Ассанжа. Если бы суд согласился вынести решение об аресте, это позволило бы экстрадировать Ассанжа из Великобритании.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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