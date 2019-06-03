Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

Коньков заявил в Басманном суде, что не признает вину. «Трактовки, которые делает следствие, — они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным», — передает его слова «Интерфакс».
Конькова задержали 1 июня, сообщил Следственный комитет России (СКР). В отношении Конькова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. Вместе с бывшим губернатором был задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, следует из сообщения СКР.
По версии следствия, Коньков, Гришин и иные, пока не установленные лица, похитили из бюджета 700 млн руб., переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО».
Компания «Ивановский бройлер» является единственным производителем мяса птицы, полуфабрикатов, колбасной и деликатесной продукции в регионе, сообщается на ее сайте. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», она была основана в 2000 г., сейчас находится в стадии ликвидации. В качестве головной компании указана инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция».
Коньков стал главой Ивановской области в 2013 г., в 2017 г. ушел по собственному желанию. В сентябре прошлого года он был избран депутатом Ивановской областной Думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия».