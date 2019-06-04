Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Били всех выживших: открыта тайна падения вертолета полного детей
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Меньшова возвращается на «Первый» со своим обновленным шоу
Туристам напомнили, как не потерять деньги при бронировании жилья
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
План бегства таинственно пропавшего Поршенко с женой раскрыли СМИ
Почему Газманов удалял опухоль в Германии
Елена Захарова приехала с дочерью на кинофестиваль
Меньшова возвращается на «Первый» со своим обновленным шоу
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолёте
Песков заявил, что РФ отключают от мировой Сети
Началось: Песков заявил, что РФ отключают от мирового интернета
Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
Саакашвили показал, как живет в киевском доме без кухни
Как выглядит пляжный отдых москвичей: фото
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
17:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Большой стране — большая взятка

Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей. Исходя из этого, ВБ рекомендует крупным государствам вести более строгий мониторинг за деятельностью чиновников и жестче наказывать коррупционеров. Выдав такую неоднозначную рекомендацию, эксперты ВБ признались, что объяснить механизм выявленной ими корреляции они не могут.

В новом рабочем докладе эксперты Всемирного банка напоминают о том, что до сих пор не существует достоверных данных, позволяющих понять, почему одни страны оказываются более подвержены коррупции, чем другие. В ВБ попробовали связать это явление с размером стран, проанализировав данные опросов представителей почти 48 тыс. компаний из 135 государств (респонденты сообщали об опыте взаимодействия с чиновниками с 2008 по 2016 год). Оценивалась как общая коррупция — то есть размер взяток, уплачиваемых бизнесом, «чтобы все работало», так и мелкая — призванная облегчить конкретные трансакции (подключение к коммуникациям, получение лицензии и прочее). Размеры стран оценивались как по численности населения, так и по площади их территории.

В ВБ отмечают, что существующие модели коррупции объясняют ее либо в терминах преступления и наказания, либо — взаимодействия принципала и агента. В первом случае предполагается, что чиновник выбирает оптимальный уровень коррупции, соотнося выгоду (взятки) и издержки (риск быть пойманным, потерять работу и пенсию). В этой модели коррупция будет ниже при более высоких зарплатах чиновников, большей неотвратимости и суровости наказания.

При второй модели коррупция возрастает, когда принципалы (граждане), избирающие агентов (политиков), не обладают достаточной информацией для контроля их коррупционного поведения. Несовершенный мониторинг стимулирует чиновников злоупотреблять полномочиями и вводить потенциально коррупциогенные нормы.
Фоторепортаж
13 крупнейших взяток в новейшей истории России

Средством борьбы в этом случае является больший контроль власти со стороны общества и увеличение горизонтальной конкуренции внутри самого правительства. При этом размер страны, по мнению экономистов ВБ, коррелирует с качеством управления. Преимуществами больших государств могут считаться более низкие издержки на общественные блага на душу населения, более эффективная система налогообложения, меньшие расходы на оборону на душу населения, большая производительность за счет специализации, большие возможности для перераспределения доходов. В то же время большая культурная и языковая гетерогенность крупных стран может затруднять достижение консенсуса для проведения реформ, а административные расходы растут пропорционально размеру территории. Первая группа факторов в этой модели будет способствовать снижению уровня коррупции за счет более эффективной бюрократии, лучшего исполнения законов и качества институтов, вторая, напротив, приведет к ухудшению качества управления и повышению коррупционных рисков.

Эмпирические же данные показали, что уровень коррупции — как общей, так и мелкой — в больших странах выше, утверждают в ВБ. Например, в стране размером с Намибию уровень коррупции будет на 0,28 процентного пункта (или на 23% от среднего значения) ниже, чем в более населенном государстве, сравнимом с Марокко. Поэтому крупным странам необходимо усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников сильнее, чем малым, отмечают в ВБ. Отметим, что, выдав такую неоднозначную рекомендацию, исследователи признались, что не смогли выявить механизм, отвечающий за вроде бы обнаруженную ими корреляцию.

Надежда Краснушкина

 О чем договорились Путин и Лукашенко
Правительство нашло способ взимать налоги за сдачу жилья
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ 100
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Аршавин получил запрет на выезд за границу
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
Фотогалерея: как выглядит Владивосток во время сезона туманов
«Не наши танки». Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов
Трамп задремал во время речи королевы Елизаветы II (видео)
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Как выглядит самый крутой недострой в мире Это очень странное место
Кино
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала» Тимур Еремеев будет вести передачу о семейных тайнах
Авто
«Личный автомобиль: за и против»: расставляем все точки над «i» Может ли что-то полностью заменить личный транспорт и почему цены на каршеринг будут только расти – ответы на эти и другие вопросы прозвучали в рамках круглого стола, организованного Авто Mail.ru
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Какую квартиру выбрать? 314
Сын мужа 306
CFDA-2019 202
В защиту воспитателей 145
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь