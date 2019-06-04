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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Двумя задержаниями не ограничатся

За убийство спецназовца Белянкина в розыск объявлены несколько человек.

Сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета России (СКР) и Росгвардии задержали первых двух подозреваемых в вызвавшем большой общественный резонанс убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Ими оказались выходцы из Армении, отдыхавшие в ресторане «Бир Хаус». По словам самих задержанных, конфликт произошел из-за того, что кто-то из местных жителей, за которых и заступился Никита Белянкин, их оскорбил. По данным «Ъ», только этими двумя задержаниями дело не ограничится: следствию уже удалось установить всех участников событий.

Задержания прошли в квартирах, которые предполагаемые участники событий снимали в подмосковном Красногорске. По результатам операции с участием спецназа к следователю Главного следственного управления центрального аппарата СКР были доставлены двое мужчин — 1977 и 1982 годов рождения, которые подозреваются в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений (ст. 105 и ст. 111 УК РФ). Есть ли среди них непосредственный убийца ефрейтора Белянкина, пока не установлено, но они, по данным следствия, присутствовали на месте преступления. Еще несколько человек объявлены в розыск.

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По одной из версий, которая отрабатывается следствием, убийству предшествовал конфликт в ресторане «Бир Хаус», начавшийся из-за того, что один из посетителей якобы оскорбил сидевших за соседним столом выходцев из Армении, назвав их «чурками». В ресторане началась разборка, которая продолжилась на улице. Там один из местных жителей был сильно избит, а другой ранен ножом в живот. В этот момент мимо проходил Никита Белянкин, провожавший свою девушку. Молодой человек решил вмешаться в конфликт и произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, чтобы разогнать участников потасовки. Однако те набросились на него — от полученного удара ножом в область сердца бывший спецназовец скончался на месте.

По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о событиях в красногорском поселке Путилково передали в центральный аппарат ведомства. Предполагается, что уже в среду следствие обратится в суд с первыми ходатайствами об арестах задержанных.

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Бывшего спецназовца Никиту Белянкина похоронят 6 июня на Митинском кладбище. Пока же на месте преступления жители Красногорска и Путилково установили стол с его фотографией, к которому уже люди приносят цветы.

Боец спецназа ГРУ ефрейтор Белянкин отличился в боях в Сирии. Он получил ведомственную медаль Минобороны, был представлен к госнаграде.

Николай Сергеев

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
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13:43 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Бывший спецназовец ГРУ убит в Подмосковье
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