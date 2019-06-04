18:15 (мск), источник: Ведомости
РКК «Энергия» рассказала о проникновении неизвестных на ее территорию
Группа неизвестных проникла на территорию
Представитель «Роскосмоса» сообщил ТАСС, что госкорпорации известно о «незаконном проникновении посторонних лиц» на территорию РКК «Энергия».
Как рассказал источник РБК, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения. Оно произошло в первые майские праздники — в период с 1 по 5 мая, сообщил собеседник издания. Украдены были электронные платы для космической техники, в том числе швейцарские приборы и модуль, который предназначен для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией, перечислил источник.
По словам собеседника издания, неизвестные унесли «три мешка плат». После этого происшествия, отметил он, руководство выпустило распоряжение гендиректора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. Кроме того, на месте происшествия установили сигнализацию, добавил источник.