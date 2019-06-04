Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Елена Захарова станцевала в образе Белого лебедя
Названы курорты России с самым дешевым жильем
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
План бегства таинственно пропавшего Поршенко с женой раскрыли СМИ
Почему Газманов удалял опухоль в Германии
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала»
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне»
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Никого не смущает: клише в американском кино, вызывающее восторг
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Началось: Песков заявил, что РФ отключают от мирового интернета
Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Названы города с самыми дорогими вторичками
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
14Город в тумане
18:15 (мск), источник: Ведомости

РКК «Энергия» рассказала о проникновении неизвестных на ее территорию

Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе».

Источник: ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королева»

Пресс-секретарь РКК «Энергия» Владимир Устименко подтвердил факт «незаконного проникновения посторонних лиц» на территорию госоркпорации. Он отметил, что все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. Детали и размер ущерба Устименко назвать отказался.

Новость
Путин сможет следить за регионами из космоса через «Государево око»

Представитель «Роскосмоса» сообщил ТАСС, что госкорпорации известно о «незаконном проникновении посторонних лиц» на территорию РКК «Энергия».

Как рассказал источник РБК, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения. Оно произошло в первые майские праздники — в период с 1 по 5 мая, сообщил собеседник издания. Украдены были электронные платы для космической техники, в том числе швейцарские приборы и модуль, который предназначен для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией, перечислил источник.

По словам собеседника издания, неизвестные унесли «три мешка плат». После этого происшествия, отметил он, руководство выпустило распоряжение гендиректора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. Кроме того, на месте происшествия установили сигнализацию, добавил источник.

 «Полный кризис в моей жизни». Вексельберг рассказал о последствиях санкций США
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
Аршавин получил запрет на выезд за границу
Как выглядит дикая природа, снятая лучшими фотографами (галерея)
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
«Не наши танки». Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала» Тимур Еремеев будет вести передачу о семейных тайнах
Авто
«Личный автомобиль: за и против»: расставляем все точки над «i» Может ли что-то полностью заменить личный транспорт и почему цены на каршеринг будут только расти – ответы на эти и другие вопросы прозвучали в рамках круглого стола, организованного Авто Mail.ru
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Back in the USSR. Как советские дети проводили лето Вспоминаем и смотрим, как дети проводили свои каникулы – лучшее и самое беззаботное время в жизни
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь