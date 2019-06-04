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4 июня, источник: Известия

Бари Алибасов случайно отравился чистящим средством для труб

Музыкальный продюсер и артист Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно отравился чистящим средством для труб «Крот».

Источник: РИА "Новости"

Как пишет РЕН ТВ, врачи приняли решение о госпитализации мужчины и отправили в одну из столичных клиник.

Сын Алибасова рассказал, что его здоровью ничего не угрожает, а инцидент произошел случайно. На столе стоял стакан с жидкостью, которую его отец выпил, думая что это сок.

«Вместо сока выпил жидкость для очистки труб. На столе стоял (стакан), случайно глотнул», — сказал Алибасов-младший.

20 мая стало известно, что в Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

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