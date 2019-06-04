4 июня, источник: Известия
Бари Алибасов случайно отравился чистящим средством для труб
Музыкальный продюсер и артист Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно отравился чистящим средством для труб «Крот».
Как пишет РЕН ТВ, врачи приняли решение о госпитализации мужчины и отправили в одну из столичных клиник.
Сын Алибасова рассказал, что его здоровью ничего не угрожает, а инцидент произошел случайно. На столе стоял стакан с жидкостью, которую его отец выпил, думая что это сок.
«Вместо сока выпил жидкость для очистки труб. На столе стоял (стакан), случайно глотнул», — сказал
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