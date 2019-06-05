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05:13 (мск), источник: Lenta.Ru

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

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По данным собеседника агентства, в отчете приведен анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд. Также эксперты МАК подготовили оперативные рекомендации по безопасности полетов.

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Комиссия по расследованию причин происшествия должна предоставить отчет в течение 30 дней с момента катастрофы, то есть не позднее 5 июня. Такой срок установлен приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.

30 мая ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что крушение SSJ-100 произошло из-за «грубых приземлений». Авиакомпания «Аэрофлот» назвала высказывание эксперта «преждевременными спекуляциями».

После этого МАК начал служебное расследование в связи с утечкой информации. В ведомстве подчеркнули, что «высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК».

По состоянию на 31 мая ни МАК, ни другие лица не обладали достоверными сведениями о причинах катастрофы в Шереметьево. Подлинное описание событий и выполненные комиссией действия будут содержаться только в официальном отчете, который появится на сайте ведомства.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

Справка
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100

Новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек.

Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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