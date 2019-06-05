МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

По данным собеседника агентства, в отчете приведен анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд. Также эксперты МАК подготовили оперативные рекомендации по безопасности полетов.
Комиссия по расследованию причин происшествия должна предоставить отчет в течение 30 дней с момента катастрофы, то есть не позднее 5 июня. Такой срок установлен приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.
30 мая ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что крушение SSJ-100 произошло из-за «грубых приземлений». Авиакомпания «Аэрофлот» назвала высказывание эксперта «преждевременными спекуляциями».
После этого МАК начал служебное расследование в связи с утечкой информации. В ведомстве подчеркнули, что «высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК».
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.