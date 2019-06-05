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06:23 (мск), источник: РИА Новости

США заявили о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика российским Су-35

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, сообщила пресс-служба Шестого флота США.

Источник: РИА Новости

«Четвертого июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут», — говорится в заявлении.

Первую и третью встречи американцы сочли «безопасными», тогда как вторую назвали «небезопасной, поскольку Су-35 пролетел на высокой скорости непосредственно перед американским самолетом, что создало риск для пилотов и членов экипажа Poseidon.

«Члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут», — добавили американские военные.

Отмечается, что хотя российский самолет находился в международном воздушном пространстве, но эти действия были «безответственными».

«Мы ожидаем, что они (российская сторона — ред.) будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов… Небезопасные перехваты повышают риск просчетов и возможность столкновения в воздухе», — говорится в заявлении.

Американские военные настаивают, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и «не провоцировал» российские действия.

Комментарием российских военных РИА Новости пока не располагает.

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