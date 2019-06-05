В МЧС объяснили задержку подкрепления при катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Он подчеркнул, что «поисково-спасательные подразделения в Шереметьево были» уже во время катастрофы.
«Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», — сказал Барышев в кулуарах международного салона «Комплексная безопасность».
Катастрофа Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.
При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что предварительный отчет о катастрофе опубликуют «в ближайшее время».
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