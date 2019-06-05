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18:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна, обвиняемого по делу об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

Известно, что Степанян работал барменом в баре, возле которого произошло убийство. Он обвиняется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В ходе судебного заседания следователь заявил, что вину Степаняна подтвердили несколько свидетелей. Тот, в свою очередь, отрицает обвинения.

Ожидается, что в среду, 5 июня, суд также рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении еще двух фигурантов дела.

Ранее Следственный комитет Россиисообщал о четверых задержанных по делу об убийстве Белянкина. Среди них — нанесший смертельный удар ножом бывшему спецназовцу.

24-летнего Никиту Белянкина убили 1 июня в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.

Обвинение по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ предъявлено второму фигуранту
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18:28 (мск)© Ньюстюб
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