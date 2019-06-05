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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

41-летний Ходжанян обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»). Следствие считает, что именно он нанес смертельный ножевой удар Белянкину. Свою вину Ходжанян не признал, заявив, что не способен на такое и всего лишь подошел, чтобы помочь человеку. Официально он не работает, занимался автозапчастями и резиной для автомобилей.

Ранее до 2 августа был арестован другой фигурант дела об убийстве Белянкина — Нарек Степанян, работавший в баре, возле которого произошел конфликт. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Свою вину он так же отрицает.

В ночь на 1 июня 24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь. Возбуждено дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.

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