09:11 (мск), источник: Коммерсантъ
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду.
Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), говорится в сообщении на сайте регионального СКР. Уточняется также, что чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконном назначении и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» в
По уголовному делу также проходят временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директор
В СКР добавили, что в ближайшее время господину Шеверде будет предъявлено обвинение, также решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.
В министерстве лесного комплекса Иркутской области «Ъ» сообщили, что санитарные рубки производились по итогам сильных пожаров в 2015—2016 годах. «Лес ослаб и был поражен стволовыми вредителями. Выезжавшая в мае 2019 года на место рабочая группа, созданная по инициативе Общественной палаты Иркутской области, обследовала лес, который остался, и пришла к выводу, что он сильно поражен вредителем, а на отдельных участках — до 90%», — сказали в региональном министерстве. Изначально рубки планировалось провести на территории 600 га.
Александра Трифонова, Екатерина Еременко, Иркутск