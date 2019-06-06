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11:02 (мск), источник: Интерфакс

Главного бухгалтера посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 50 млн рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — Завершено расследование дела против главного бухгалтера посольства России в Израиле, обвиняемой в хищении средств дипмиссии на сумму почти 50 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета (СК) в четверг.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Анна Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудницей посольства Анной Сидоровой и при содействии работавшей в ФГУП «Госзагрансобственность» Ириной Лось похитили с валютных счетов загранучреждения деньги на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте.

«В зависимости от роли каждой, троим соучастницам… предъявлено обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в «Интерфакс».

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, отметили в СК.

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