Панкратов-Чёрный экстренно госпитализирован

11:24 (мск), источник: Rambler.ru
По словам автора сообщения, утром 6 июня актёр упал в обморок. Близкие артиста вызвали «скорую помощь». После осмотра медики приняли решение забрать его в больницу. Отмечается, что в настоящий момент
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Александру
Наиболее запоминающиеся работы артиста представлены в фильмах «Мы из Джаза», «Битва за Москву», «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Где находится нофелет», «Бабник», «Караван смерти» и других. В 2009 году актёру было присуждено звание Народного артиста РФ «за большие заслуги в области кинематографического искусства».