13:21 (мск), источник: ТАСС
СМИ: суд в ФРГ приговорил к пожизненному заключению санитара за убийство 85 пациентов
Как сообщает телеканал
БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Окружной суд города Ольденбург признал виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля. Об этом в четверг сообщил телеканал
Хёгель работал санитаром в 2000—2005 годах в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург. Он вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от
В 2015 году Хёгель был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух человек. Однако уже во время первого процесса следствие пришло к выводу, что на совести бывшего санитара может быть значительно больше покушений и убийства людей. В октябре 2018 года Хёгель признался в убийстве примерно 100 человек.