Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Россиянин снял видео про ремонт дороги, теперь его ищет полиция
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Найден способ доказать, что на фото в паспорте именно вы
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Снос памятника Жукову в Харькове: появилась реакция Зеленского
Китайцы оценили шанс Киева силой захватить Донбасс
Виктория Исакова сменила имидж ради роли
Неузнаваемая Розанова на съемках с Ярмольником и Цыгановым
Киев не захватил судно РФ, вторгшееся через границы Украины
Фанаты возмущены видео Брежневой и требуют удалить
Питт, Бузова и другие звезды, которые тяжело пережили расставание
Ирина Шейк и Брэдли Купер находятся на грани расставания
Перемазанные шоколадной пастой тройняшки умилили соцсети
Препараты от стресса принимает каждый пятый российский выпускник
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
15Закон джунглей
13:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: суд в ФРГ приговорил к пожизненному заключению санитара за убийство 85 пациентов

Как сообщает телеканал N-TV, Нильс Хёгель вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Окружной суд города Ольденбург признал виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля. Об этом в четверг сообщил телеканал N-TV.

Бывший санитар обвинялся в убийстве 97 человек. Защита настаивала, что им были убиты 55 пациентов, в 14 случаях он, якобы, покушался на убийство. Еще в 31 случае, по мнению защиты, его необходимо было оправдать.

Хёгель работал санитаром в 2000—2005 годах в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург. Он вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из медработниц летом 2005 года случайно увидела, как санитар вводил пациенту медикамент, и сообщила руководству.

В 2015 году Хёгель был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух человек. Однако уже во время первого процесса следствие пришло к выводу, что на совести бывшего санитара может быть значительно больше покушений и убийства людей. В октябре 2018 года Хёгель признался в убийстве примерно 100 человек.

 Что в Вашингтоне велят и не велят делать Зеленскому
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
В Раде пообещали Зеленскому сорвать «капитуляцию Украины»
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Далеко ли до пенсии: россияне запутались в нюансах реформы
Власти Японии потребовали от женщин носить каблуки
Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя
Кремль считает удачным опыт работы людей из ФСО главами регионов
Здоровье
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе Немножко можно или нельзя совсем?
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4» Актриса играет Екатерину Великую в новом фильме Светланы Дружининой
Авто
«Сделка века» в мировом автопроме срочно остановлена Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил, что в срочном порядке отзывает свое предложение о слиянии с французской Renault
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью У артистки есть взрослый сын Сергей
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь