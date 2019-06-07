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06:40 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших из-за аварии на судне в Будапеште выросло до 19 человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Число погибших в результате опрокидывания туристического судна в Дунае во время выполнения маршрута по Будапешту выросло до 19 человек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.

Источник: AFP 2019

Согласно данным полицейских, число погибших в результате происшествия на реке Дунай увеличилось до 19 человек.

Ранее сообщалось о пятнадцати погибших.

Представители закона отметили, что на данный момент обнаружены тела четырех жертв крушения. Восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа судна из Венгрии все еще не найдены.

Представитель спасательной команды Нандор Ясенски рассказал агентству, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. По его словам, подготовка будет завершена к пятнице.

Огромный плавучий кран, который будет использоваться для подъема судна со дна Дуная, ждет со среды в Северном Будапеште.

Прогулочный катер «Русалка» затонул 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. На борту лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти.

Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц 64-летнего украинского капитана теплохода Viking Sygin в связи с аварией с прогулочным катером.

Как отмечается, он также может быть причастен к инциденту с другим судном в Нидерландах 1 апреля.

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