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14:08 (мск), источник: Популярная механика

Жителям Лимпопо угрожают дикие львы

Из национального парка Крюгер на востоке ЮАР сбежали по крайней мере 14 диких львов. Хищники могут представлять опасность для людей, поэтому жителям лежащего неподалеку городка Пхалаборва рекомендовано соблюдать осторожность и почаще оглядываться по сторонам.

Источник: gayulo/СС0

Руководство управления по экономическому развитию, окружающей среде и туризму провинции Лимпопо сообщило, что на встрече с представителями национального парка решено, что львов следует поймать и вернуть в парк.

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«Людей, живущих в городе Пхалаборва и поблизости попросили соблюдать осторожность, так как 14 львов находятся на свободе. Львы, предположительно, сбежали из национального парка Крюгер. Группа рейнджеров следит за ситуацией», — цитирует РИА Новости сообщение местной радиостанции.

Встреча человека с крупным хищником может произойти не только в ЮАР, но и где-то поближе, поэтому стоит помнить, что в такой ситуации надо вести себя спокойно, не паниковать, не глядеть зверю в глаза и ни в коем случае не пытаться от него убежать — на четырех лапах он все равно бегает быстрее.

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