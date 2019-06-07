Жителям Лимпопо угрожают дикие львы

Руководство управления по экономическому развитию, окружающей среде и туризму провинции Лимпопо сообщило, что на встрече с представителями национального парка решено, что львов следует поймать и вернуть в парк.
«Людей, живущих в городе Пхалаборва и поблизости попросили соблюдать осторожность, так как 14 львов находятся на свободе. Львы, предположительно, сбежали из национального парка Крюгер. Группа рейнджеров следит за ситуацией», — цитирует РИА Новости сообщение местной радиостанции.
Встреча человека с крупным хищником может произойти не только в ЮАР, но и где-то поближе, поэтому стоит помнить, что в такой ситуации надо вести себя спокойно, не паниковать, не глядеть зверю в глаза и ни в коем случае не пытаться от него убежать — на четырех лапах он все равно бегает быстрее.