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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

ТАСС: по делу об убийстве бойца ГРУ в Подмосковье задержали еще троих

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали еще двоих подозреваемых участников драки, в которой погиб бывший боец ГРУ Никита Белянкин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, еще один подозреваемый явился сам.

Источник: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте», — сказал собеседник агентства.

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Таким образом, число задержанных увеличилось до семи. По предварительным данным, в драке участвовали десять человек. Ранее одному из задержанных были предъявлены обвинения в убийстве.

Напомним, бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин стал свидетелем драки между мужчинами в поселке Путилково ночью 1 июня. Он вступился за двоих мужчин, которых избивали несколько человек, и произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета «Стример-2014» (у него имелось разрешение). Однако это вызвало противоположный эффект: они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным. Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Он был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной за участие в боях за Пальмиру и Алеппо в Сирии.

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6 июня© Ньюстюб
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