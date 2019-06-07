15:21 (мск), источник: Lenta.Ru
В Нидерландах случайно нашли крупную кокаиновую лабораторию
В Нидерландах случайно обнаружили одну из крупнейших в истории страны нарколабораторий. Об этом говорится в заявлении полиции.
Это произошло на
Они вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. В итоге полицейские обнаружили в постройке лабораторию по очистке кокаина. Внутри нашли большое количество наркотика, однако его точные объемы не называются. Предполагаемые владельцы лаборатории успели скрыться.