СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

«Семеро из ранее задержанных фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу. Сегодня следствием задержан еще один (восьмой) подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — заявила Петренко.
Она уточнила, что из числа уже задержанных одному вменяется убийство, а остальным — хулиганство.
Петренко добавила, что следствие вместе с оперативным сотрудниками предпринимает меры по задержанию объявленных в розыск других фигурантов, причастных к преступлению. Российские следователи также работают с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь.
Ранее Красногорский городской суд заключил под стражу предполагаемого убийцу экс-спецназовца Сергея Ходжояна, неофициально работающего барменом в заведении, около которого произошла драка.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа.