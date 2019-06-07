Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Город ядерщиков в Казахстане (фото)
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Как сделать ландшафтный бассейн или пруд на даче
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Садальский сказал, кто отравил Алибасова
Украинского эксперта навсегда выгнали с «России 1»
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Молодой муж Пелагеи показал романтичный снимок с певицей
Киану Ривз, Майли Сайрус, Сальма Хайек на показе Saint Laurent
Ученые выяснили, как снизить риски появления непереносимости глютена у ребенка
Ученые объяснили, зачем отцам брать отпуск по уходу за ребенком
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
22:36 (мск), источник: РИА Новости

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в котором был убит бывший военнослужащий, задержан, семеро уже под арестом, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Семеро из ранее задержанных фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу. Сегодня следствием задержан еще один (восьмой) подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — заявила Петренко.

Она уточнила, что из числа уже задержанных одному вменяется убийство, а остальным — хулиганство.
Читайте также
Воевавшего в Сирии спецназовца убили в Подмосковье. Что известно об этом

Петренко добавила, что следствие вместе с оперативным сотрудниками предпринимает меры по задержанию объявленных в розыск других фигурантов, причастных к преступлению. Российские следователи также работают с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь.

Ранее Красногорский городской суд заключил под стражу предполагаемого убийцу экс-спецназовца Сергея Ходжояна, неофициально работающего барменом в заведении, около которого произошла драка.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа.

Следите за развитием темы Бывший спецназовец ГРУ убит в Подмосковье
 Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян
Пушков заявил об окончании 'изоляции' России
Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента
Суд Украины арестовал российские «Русланы»
Футбольный матч в России официально признали договорным
Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами
Брэд Питт отказался быть лицом натуралов
Проект бассейна на крыше без входа вызвал вопросы в Сети (фото)
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Дети
В семье Марины Александровой родился ребенок Актриса поделилась эмоциями
Леди
От любви до разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер В июне инсайдеры, близкие к Ирине Шейк и Брэдли Куперу, сообщили о расставании пары.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь