10:28 (мск), источник: ТАСС
Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. По данным МЧС, общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.
Ангар и четыре жилых корпуса горят на территории исправительной колонии в Свердловской области на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
«На территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом огня на четыре жилых корпуса. Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.
Ведется тушение пожара, вертолет Ми-8 МЧС России находится в готовности к вылету.
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В поселке Гари, расположенном в 542 км от областного центра, находится исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области. Максимальная вместимость составляет 600 заключенных.