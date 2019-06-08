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10:28 (мск), источник: ТАСС

Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. По данным МЧС, общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

Ангар и четыре жилых корпуса горят на территории исправительной колонии в Свердловской области на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«На территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом огня на четыре жилых корпуса. Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ведется тушение пожара, вертолет Ми-8 МЧС России находится в готовности к вылету.

В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что эвакуация исправительной колонии в поселке Гари не проводится. Там подтвердили, что пострадавших нет. «Принимаются все меры для тушения пожара, пострадавших нет, эвакуация не проводится. Подобные ситуации регулярно отрабатываются на тренировках», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что причина пожара устанавливается.

В поселке Гари, расположенном в 542 км от областного центра, находится исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области. Максимальная вместимость составляет 600 заключенных.

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