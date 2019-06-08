15:47 (мск), источник: РИА Новости
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Медики смогли справится с ожогом дыхательных путей у Бари Алибасова, но продюсер
«Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим», — пояснил он.
Сейчас Алибасов дышит самостоятельно, добавил собеседник агентства, выразив надежду, что и проблемы с кишечником удастся решить в течение суток.
«Я думаю, что до понедельника будет понятно, пойдет он на поправку или нужно принимать
Бари Алибасов попал в реанимацию института Склифосовского 4 июня