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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Медики смогли справится с ожогом дыхательных путей у Бари Алибасова, но продюсер по-прежнему остается в медикаментозном сне, рассказал РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.

Источник: РИА Новости

«Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим», — пояснил он.

Сейчас Алибасов дышит самостоятельно, добавил собеседник агентства, выразив надежду, что и проблемы с кишечником удастся решить в течение суток.

«Я думаю, что до понедельника будет понятно, пойдет он на поправку или нужно принимать какие-то радикальные меры», — заключил Алибасова-младший.

Бари Алибасов попал в реанимацию института Склифосовского 4 июня из-за того, что по ошибке выпил вместо сока жидкость для очистки труб. У него диагностировали серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. По словам пиар-директора Алибасова, речь идет о чистящем средстве под названием «Крот», семья продюсера намерена подать на производителя в суд.

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14:12 (мск)© Ньюстюб
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