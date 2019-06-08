Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Армении на зверское убийство спецназовца ГРУ
Прогулка по Чернобылю: много фотографий брошенных машин
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
СМИ: "Названо условие возвращения Крыма Украине"
Как сделать ландшафтный бассейн или пруд на даче
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Садальский сказал, кто отравил Алибасова
Украинского эксперта навсегда выгнали с «России 1»
Заступившегося за беременную чемпиона избили и утопили в Москве
Принципиальное решение: семья Алибасова идет в суд
Полуобнаженная Седокова на каблуках вышла в огород - фото
Мальчик спал с мамой в больнице и умер
«Это позор вообще-то»: Тиньков сделал заявление на форуме
Россиянке, увезшей детей из США, вынесли приговор
Началось: Песков заявил, что РФ отключают от мирового интернета
Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
12Елизавета II и президенты США
19:19 (мск), источник: РИА Новости

Врачи обнаружили у Голунова ссадину и гематому

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Медики не нашли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова серьезных травм, рассказал РИА Новости главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников.

«Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — сказал Мясников.

Главврач больницы отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер, и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин.

Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза.
Александр Мясников
главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы


По его словам, Голунов все еще находится в больнице, так как из-за ссадины врачи приняли решение ввести ему лекарство против столбняка.

Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено.
главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы
Александр Мясников

Ивана Голунова задержали накануне. В субботу ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Следствие намерено просить о его аресте.

Как заявили в полиции, при задержании у него в рюкзаке нашли два пакетика с мефедроном, а при обыске в квартире — три пакетика с кокаином. Голунова проверяют на причастность к деятельности группировки, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и области.

По словам самого журналиста, запрещенные вещества ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало широкий резонанс, особенно после того, как на сайте ГУ МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. По данному факту проводится служебная проверка. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях, допущенных во время предварительного следствия, и в насилии по отношению к задержанному.

Столичный главк МВД по просьбе мэра Сергея Собянина взял расследование под контроль. За его ходом также пообещали следить московский омбудсмен Татьяна Потяева и Генпрокуратура. Совет по правам человека попросил столичное управление МВД и Генпрокуратуру оценить законность действий полиции при задержании Голунова.

 Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян
Пушков заявил об окончании 'изоляции' России
Россия и Белоруссия обсуждают введение единой валюты
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф
Россия играет с Сан-Марино в матче отбора ЧЕ (видео)
В Сети оценили невозмутимость российских моряков
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Популярные темы на «Детях»
Премия Муз-тв 2019 602
Бохо, в котором можно жить :) 252
Если осознаешь, что ты плохой человек 120
Светская жизнь - 8 120
Леди
Как появился татуаж Татуаж на самом деле процедура с долгой историей, которую любили еще в Древнем Египте.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь