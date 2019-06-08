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8 июня, источник: ТАСС

Суд отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Голунова

ТАСС, 8 июня. Суд отправил под домашний арест до 7 августа журналиста «Медузы» Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Он отказался заключить Голунова под стражу.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следствия отказать и отправить обвиняемого Голунова под домашний арест», — огласил решение судья.

«Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа», — сказал он.

Суд наложил на Голунова стандартные ограничения под домашним арестом: запретил пользоваться интернетом, общаться по телефону с кем-либо кроме адвокатов и следователей, покидать жилое помещение и меня место проживания.

Поддержать журналиста у суда собралось более 300 человек.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.

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