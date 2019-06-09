Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Город ядерщиков в Казахстане (фото)
Прогулка по Чернобылю: много фотографий брошенных машин
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Полуобнаженная Седокова на каблуках вышла в огород - фото
Мальчик спал с мамой в больнице и умер
«Это позор вообще-то»: Тиньков сделал заявление на форуме
Россиянке, увезшей детей из США, вынесли приговор
Началось: Песков заявил, что РФ отключают от мирового интернета
Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Фоторепортажи
15Закон джунглей
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
05:09 (мск), источник: ТАСС

Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего брата Тони

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Младший брат экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в США. Об этом Хиллари Клинтон сообщила в субботу в своем Twitter.

Источник: Reuters

«Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня», — написала экс-госсекретарь. Она не уточнила причину смерти своего брата, которому было 65 лет.

71-летняя Клинтон отметила, что ее брат был «добрым, щедрым человеком и замечательным мужем». Тони Родэм был женат дважды, у него было трое детей от первого брака.

Читайте также
Трамп прилетел в Лондон и встретился с королевой. Но рады не все

По данным телекомпании Эй-би-си, Тони Родэм в разное время работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом и занимался бизнесом. Во время президентства Билла Клинтона (1993−2001) входил в штат Национального комитета Демократической партии.

Брат Хиллари был одним из немногих людей, которым было разрешено провести церемонию бракосочетания на территории Белого дома. Его первой женой в 1994 году стала дочь бывшего сенатора Барбары Боксер (демократ от штата Калифорния). Тони Родэм развелся с первой супругой Николь в 2001 году и женился второй раз через четыре года.

 Почему на "Кинотавре" в какой-то момент отказались от показов иностранных фильмов
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Проректор РАНХиГС назвал школьных учителей «неудачниками»
С этим бойцом будет тяжело любому: с ним не справилась и смерть
Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф
В Сети оценили невозмутимость российских моряков
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Популярные темы на «Детях»
Премия Муз-тв 2019 668
Светская жизнь - 8 218
Если осознаешь, что ты плохой человек 165
Конфликты на площадке, травят ребенка. 131
Леди
Как появился татуаж Татуаж на самом деле процедура с долгой историей, которую любили еще в Древнем Египте.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь