Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего брата Тони

05:09 (мск), источник: ТАСС
«Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня», — написала
71-летняя Клинтон отметила, что ее брат был «добрым, щедрым человеком и замечательным мужем». Тони Родэм был женат дважды, у него было трое детей от первого брака.
По данным телекомпании
Брат Хиллари был одним из немногих людей, которым было разрешено провести церемонию бракосочетания на территории Белого дома. Его первой женой в 1994 году стала дочь бывшего сенатора Барбары Боксер (демократ от штата Калифорния). Тони Родэм развелся с первой супругой Николь в 2001 году и женился второй раз через четыре года.